Még Ronaldo is körberajongta a fiatal holland védőt

Az ötszörös aranylabdás portugál sztár a két válogatott vasárnap

Az újságírók kérdésére a holland futballista csak annyit mondott, hogy most csalódott, mivel csapata 1-0-ra kikapott, és ezzel nem szeretne foglalkozni.

De Ligt: “Ronaldo asked me to come to Juventus. I was a little shocked by that question, that’s why I laughed. I didn’t understand him at first.” [NOS] pic.twitter.com/2qqU0C6U9Z

— Juvefc.com (@juvefcdotcom) June 9, 2019