Angol válogatott trollkodta szét Ronaldo gólörömét

Jesse Lingard, a Manchester United támadója kicsit odaszúrt a portugálnak.

Cristiano Ronaldo nem akármilyen góllal szerezte meg a vezetést a Juventusnak a BL szerdai játéknapján, a pazar találathoz nyilván pazar gólöröm dukál. Közismert, hogy a portugál világklasszis szereti is mutogatni kidolgozott testét, és ennél jobb ok nem is kell a mezfelhúzásra.

Íme a gól és a gólvágó:

Némi keserűség a sztoriban, hogy a Manchester United aztán tíz perc alatt vert kettőt a Juvénak, így megfordította az eredményt. Nyilván ebből is merítette a bátorságot a MU angol válogatott támadója, Jesse Lingard, aki Instagram oldalára posztolta az alábbi képet, a „Ki csinálta jobban?” kérdés kíséretében:

Na, hát ki?

Borítókép: Ronaldo hasfala a MU ellen. Itt még kemény volt a Juventus is.

AFP / Marco Bertorello

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS