Wing Tsun Kung Fu-szeminárium Fehérváron

Január derekán nagyszabású küzdősportrendezvénynek adott otthont Fejér megye székhelye – több mint húsz éve rendezik már meg a kivételes harcművészet szemináriumát, számtalan harcos lépett szintet és fejlődött tovább.

A fehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban veszprémi, szé­kesfehérvári és várpalotai tanítványok vizsgáztak a kínai eredetű harcművészetből, ahol többek között Si-fu Máday Norbert 9. fokozatú nagymester, a Kelet-európai Wing Tsun Szövetség instruktora is tiszteletét tette. A program reggel 10 órakor kezdődött egy kétórás edzéssel, amelyet egy kiadós ebéd követett. Ezután pedig jöhettek a gyakorlatok.

– Több mint 40 harcos és mester vett részt a programon – utóbbiak gyakoroltak is, illetve az éppen vizsgázókat segítették, ha arról volt szó. A tanítványok nagy része sikeresen levizsgázott, nagyon sok új fokozat született, büszkék vagyunk a fiatalokra – fejtette ki Adamek Péter, a rendezvény szervezője, aki mellette Székesfehérváron és Várpalotán is oktat.

– Én 30 évesen, nyolc év gyakorlattal a hátam mögött a 2. mester fokozatban vagyok, most készülök a harmadikra. Csak a miheztartás végett: Máday Norbert nagymester a 9. nagymesteriben van, ebből kevesebb mint egy tucat van az egész világon.

Adamek Péter 21 tanítványa közül mindenki sikeresen fokozatot lépett. Ez azonban komoly felkészülést igényel.

– Az oktató előre tudja, hogy a tanítvány képes-e elvégezni az adott gyakorlatokat. A végére már mindenki fáradt volt, de megbirkóztak ezzel, és sikeres vizsgát tettek.