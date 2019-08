Vörös Zsuzsát köszöntötte a város és klubjának vezetői

Másfél évtizede született a koronázóváros első és egyetlen olimpiai aranyérme. Vörös Zsuzsanna nyerte a női öttusázók küzdelmeit Athénban.

Augusztus 27-ét mutatott a naptár, másfél évtizede Vörös Zsuzsa nyerte a modern pentatlonisták küzdelmeit. Több szempontból is történelmet írt, ő lett az első magyar női öttusázó, aki olimpiai aranyérmet szerzett, valamint sikerével a fehérvári sport is mérföldkőhöz érkezett. A 2004-es bajnokot köszöntötte a Hiemer Rendezvényközpont Házasságkötő termében a város, valamint klubjának vezetői, napra pontosan tizenöt évvel a jeles eseményt követően. Az ünnepség egy filmmel indult, ami a versenynap legjelentősebb eseményeit mutatta be, a vívás, a lovaglás és a futás pillanatait, majd az éremátadást. A bajnoknőt a polgármester, Cser-Palkovics András és az Alba Volán SC elnöke, Tóth István köszöntötte. Az ünnepelt elérzékenyülten lépett a mikrofonhoz.

– Nem indult jól a nap Athénban, a lovas felszerelésemet a szálláson hagytam, futhattam vissza érte. A lövészet sem kezdődött jól, kis túlzással a táblát sem találtam el, a klubedzőm, egyben a szövetségi kapitány, Kulcsár Antal jött oda és nyugtatott. Sikerült kiegyenesednem, végül 182 körös teljesítménnyel zártam. A vívás jól ment, az úszással és a lovaglással sem volt gond. A medencében túl sok időm nem volt melegíteni, talán 300 métert úsztam, nagy rohanás volt az egész nap. A lovaspályán megoldottam a feladatot, a futásnál 41 másodperces előnyöm volt, tudtam, ha nem esek el, nem töröm el a bokámat, senki nem verhet meg. Magabiztosan nyertem, arra is volt időm figyelni, hogy az utolsó körben a magyar zászlót mikor kapom meg a lelátóról, az öröm leírhatatlan volt. Köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített a sikerhez.

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András megköszönte Tóth István klubelnöknek, valamint Sárvári László ügyvezetőnek, hogy gondoltak a másfél évtizeddel korábbi diadalra, valamint a várossal karöltve megszervezték a jó hangulatú ünnepséget.

– Jó volt újra átélni a viadal leglényegesebb elemeit, ismét kiderült, mennyire csodálatos rendezvény az olimpia. Szinte ismét végigizgultuk az egészet, pedig tisztában voltunk a végeredménnyel. Szeretném megköszönni, hogy Zsuzsa tizenöt éve megajándékozott bennünket ezzel az élménnyel, valamint azt is köszönöm neki, hogy maradt a fehérvári öttusában. A győzelme történelmi, de remélem, rövidesen mások is követik majd a példáját városunkból. Zsuzsa egyéni sportágban szerzett aranyérmet, mégis egy csapat segítette a felkészülését, a közös munka vezetett a hatalmas sikerhez.

Az Alba Volán SC elnöke, Tóth István megjegyezte, nagy dolog, hogy az öttusázóknál mindig van mire emlékezni.

– Az Alba Volán SC-nél 1970-ben alakult a szakosztály, rengeteg sikerrel büszkélkedhetünk, a legnagyobb kétség kívül Vörös Zsuzsa athéni győzelme. Mindenkinek köszönöm a segítségét, aki hozzátett az eredményeinkhez. Úgy gondolom, van mire büszkének lennünk. Az külön öröm, hogy Zsuzsa sportolói pályafutása végeztével is hű maradt a városhoz, klubunkhoz, igazi példakép, akire mindenki felnézhet.