Vinícius Paulóék számára csakis a győzelem, és a továbbjutás az elfogadható

Két esztendeje a Budafok jelentette a végállomást a Vidi számára a labdarúgó Magyar Kupa nyolcadik fordulójában, tavaly a szintén NB II-es Vác ütötte el a fehérváriakat a továbbjutástól. Az Európa-ligában edzett piros-kékek a 16 közé kerülésért újfent a Promontor utcába látogatnak szerdán 15-kor.

„A kupa hangulata teljesen más, az MK-ban bármi megtörténhet” – ismerősen, akár kifogásként is szólhat a jobbára élvonalbeli labdarúgóedzők szájából elhangzott mondat. Tény, az MLSZ néhány évvel ezelőtti döntése alapján úgynevezett „matinék” során dönthetnek a felek a továbbjutás sorsáról. Van, hogy ebéd­időben, de akár már 11 órakor útjára indul a labda, ráadásul mindez hétköznap, munkaidőben. Nincs ez másképp az idei sorozat nyolcadik fordulójában sem, azzal a kivétellel, hogy az élvonalbeli bajnokság 2. helyén tanyázó Mol Vidi FC a második vonal 17. pozíciójában lévő Budafoki MTE otthonában vendégeskedik szerdán 15 órakor. A párosítás pikantériáját az adja, hogy a két együttes 2016. november 30-án a Magyar Kupa ugyanezen szakaszában már megmérkőzött egymással.

Két esztendeje a Budafok 2-1-re verte a tartalékos Vidit

Az igencsak tartalékos, akkor még Videoton nevet viselő Fejér megyei alakulat hatalmas meglepetésre 2-1-es vereséget szenvedett a XXII. kerületben. A jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Prukner László edzette hazai társaság az első osztályú múlttal rendelkező Grúz Tamás révén szerzett vezetést a 29. percben, amire az immáron debreceni Bódi Ádám felelt a 67. minutumban. A székesfehérvári sikeredzőnek egyáltalán nem nevezhető Henning Berg gárdájának végül Kovács Dávid vitte be a kegyelemdöfést hat perccel a lefújást megelőzően. A budafokiaknak aztán annyira megnőtt az étvágyuk, hogy az elődöntőig meg sem álltak, igaz, a fináléba jutásért a későbbi győztes Fradi 12-2-es gólkülönbséggel lépett túl rajtuk. Az akkori összecsapásból kevesen maradtak mára hírmondónak, az egyikük, Vinícius Paulo azonban átélte mind a fővárosiak, mind a váciak elleni fiaskót az elmúlt években.

– Furcsán alakul eddig az idei Magyar Kupa-sorozat számunkra, hiszen egymás után két olyan csapattal mérkőzhetünk meg, amely együttesek ellen az elmúlt két szezonban elvéreztünk. A Vác ellen már sikerült a reváns, most pedig hasonlóra készülünk a Budafok ellen is. Nyilván nem lehet összehasonlítani ezt a párharcot a két évvel ezelőttivel, hiszen a keret nagy része, és az edzői stáb is kicserélődött. Ráadásul nehéz sorozatban vagyunk, háromnaponta játszunk tétmeccseket, és az utolsó két hét lesz talán a legnehezebb. Ez azonban semmire sem lehet kifogás, fontos, hogy most szerdán tiszta fejjel lépjünk pályára, nem szabad semmi másra gondolni, csak az előttünk álló feladatra, amely nem más, mint a Budafok legyőzése. Számunkra csakis a továbbjutás az elfogadható eredmény – nyilatkozta a Vidi FC brazil születésű, hétszeres magyar válogatott hátvédje.

