Vereséggel zárta az őszt a MÁV Előre-BERICAP

Akárcsak a Magyar Kupa negyeddöntőjében és a székesfehérvári bajnoki találkozón, a férfiröplabda NB I. alapszakaszának 10., őszi zárófordulójában is 3-0-ra győzte le a FINO Kaposvár a MÁV Előre-BERICAP együttesét. A kék-fehérek becsülettel helytálltak, de megszorítani nem tudták házigazdáikat.

FINO Kaposvár–MÁV Előre-BERICAP 3:0 (17, 16, 10)

Kaposvár, 100 néző Kaposvár: Nagy J., Bozóki, Kalmár, Makarov, Kulcsár, Martinez, Bögöly, Horváth K., Keen, Kruzskov, Fenyvesi, Kiss M. (liberó). Vezetőedző: Ruben Wolochin

MÁV Előre: Arató, Szőke, Dykun, Náhol, Neukum, Hortobágyi, Tóth K., Kerék, Kholmann, Salazar, Gazsi G., Stefanovics, Takács M., Szentesi (liberók). Vezetőedző: Gazsi Péter.

A nyitó játszmában egy darabig még megpróbálta a lépést tartani ellenfelével a Loki, ám a szett második fele nagyon egysíkú volt. A folytatásban aztán mindkét csapat játékába egyre több hiba csúszott; a hazaiak példának okáért csak ekkor öt nyitást rontottak. A harmadik felvonásban az orosz idegenlégiós, Ilia Makarov, valamint Kalmár Ákos és Bögöly Gábor felváltva tartotta folyamatosan tűz alatt a fehérváriak térfelét. Tartani lehetett attól, hogy a FINO Kaposvár kiüti ellenfelét, de aztán a fehérváriaknak végül csak öszszejött a kereken 10 pont. Ami azonban az eredménynél is fontosabb volt, hogy egy új és egy régi-új igazolással bővült a MÁV Előre-BERICAP kerete, és mindkét játékos be is mutatkozott ezen a meccsen. Gazsi Gerő Zsombor a Szolnoki RK-tól tért vissza Székesfehérvárra, aki ismét édesapja, Gazsi Péter vezetőedző kezei alatt dolgozhat. A center mellett egy Fehérváron élő, korábban az ukrán élvonalban is megfordult kettesütő is csatlakozott a gárdához, Dykun Pavlo személyében.