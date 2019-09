Vereséggel debütált itthon szövetségi edzőként Gerzson

Az U21-es magyar labdarúgó-válogatott háromgólos vereséget szenvedett Norvégia fiataljai ellen.

Gera Zoltánt futballpálya mellett látni mindig nagy öröm, hiszen az eddigi utolsó európai értelemben vett magyar top futballistáról van szó. A ma már az U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzőjeként dolgozó Gera edzői karrierjének egyik fontos mérföldköve érkezett el kedd este, hiszen először szerepelt magyar földön a 2021-es szlovén–magyar közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő korosztályos alakulat edzőjeként. A rendező országként selejtezőkre nem szoruló, csupán barátságos mérkőzéseket vívó alakulat Gera irányítása alatti első összecsapását szeptember 6-án, Dánia ellen játszotta, ahol végül 0-0-s döntetlent értek el. A szakmai stábban helyet kapott Vanczák Vilmos és Sándor György is, nemzetközi tapasztalatból nincs hiány. A kedd esti kezdőcsapatban Kiss Tamás, a Puskás Akadémia FC fiatal játékosa képviselte Fejér megyét, míg Deutsch László a kispadon kapott helyet.

Tapogatózó, de offenzív futballt hozott az első tíz perc, mind a magyar, mind a norvég együttes próbált hosszú indításokkal és földön, kis passzos játékkal is operálni, aminek köszönhetően mindkét csapat tudott zavart okozni az ellenfél kapuja előtt. A 17. percben a csapatkapitány, Szalai Attila próbált egy benyesett szabadrúgás után halászni a zavarosban, de lövése fölé szállt. A 25. percben formás akció végén veszélyeztettek volna a vendégek, ám a játékvezető a partjelző intésére hallgatva les címén megállította a támadást. Az egyre lassabban csordogáló mérkőzés 32. percében szöglethez jutottak a norvégok, amiből meg is született az első találat: a csapatkapitány Hugo Vetlesen adott középre, Skiri Östigord elemi erővel fejelt a hosszúba, 0-1. A félidő vége előtt megpróbált nyomást helyezni ellenfelére a magyar válogatott, a 43. percben el is jutott egy átadás az ötösön várakozó Kovács Krisztiánig, lövése azonban csúnyán fölé szállt.

A második játékrész is pörgősen indult, egy szép, bal oldalról érkező beadást Kiss Tamás készített le mellel Bíró Bence elé, akinek lövését magabiztosan fogta Klaesson a norvég kapuban. Az 54. percben újabb lépést tett a győzelem felé Norvégia, miután egy szögletet követően nem sikerült felszabadítani, és bár Vetlesen lövését még bravúrral hárította Varga, pont Brynhildsen elé pattant a játékszer, akinek már csak az üres kapuba kellett passzolnia, 0-2. Láthatóan megzavarta az újabb bekapott gól a hazai védelmet, ami az 57. percben újabb norvég találatban mutatkozott meg. A félidőben csereként beálló Christensen kapott egy átadást, amit, miután nem tudott első szándékból megszelídíteni, Donnumnal játszott össze – a tizenhatoson belül… –, majd a visszakapott labdát keményen bevágta a hosszú alsóba, 0-3. Nem sikerült fogást találni az északiak védelmén, és ami még nagyobb problémát jelentett, a középpályán sem. A 70. percben kis híján megszületett a 4. találat is, ám Fredriksen és Vetlesen összjátéka után utóbbi 16 méterről kevéssel fölé tüzelt. Hosszú szünetet követően a 80. percben láthattunk újabb magyar lövést, ekkor Bíró Bence szánta rá magát, ám próbálkozása pont Klaesson irányába érkezett. Két perccel később Kovácsréti Márk is célba vette a norvégok ketrecét, de ő sem járt több sikerrel csapattársánál.

Az eredmény a játékvezető hármas sípszaváig már nem változott, háromgólos vereséget szenvedett a magyar U21-es válogatott, amelyre még rengeteg munka vár 2021-ig…