Vereséget szenvedett a Puskás Akadémia U–17-es együttese

Nagyszerű előjelekkel várhatta az Eszék elleni összecsapást Szélesi Zoltán legénysége, hiszen míg ők a – kissé fiatalabb – Bayern München 3-0-s legyőzésével hangoltak, addig a horvát együttes fiataljai 2-0-ra kikaptak a Panathinaikosztól az első játéknapon.

Lassan csordogált a mérkőzés az első öt perc során, a vendég eszékiek egy szabadrúgást végezhettek el a felcsúti tizenhatos közelében, ám sikerült kifejelni a labdát, mielőtt komolyabb problémát okozott volna. A hatodik percben Gazdag Vajk tűzte rá 16-ról, a lövés azonban lecsúszott a lábáról. Két perccel később jött a válasz, Antonio Ivandic lőtt kevéssel a hazai kapu mellé egy formás támadás végén.

A 12. percben ennél is tovább jutott az Eszék, Filip Mekic révén megszerezték ugyanis a vezetést: Sipos Gábor félpályánál eladott labdájából Bransteter indult meg a bal oldalon, centerezését Radosevic pöccintette Mekic elé, aki közvetlen közelről mattolta Vaits Marcellt, 0-1. Az addigi legnagyobb helyzet Komáromi György előtt adódott a 19. percben, ám lövését lábbal védeni tudta Filip Kovacevic az eszéki kapuban. A 20. percben Posztobányi csúszott oda a lövésre készülő Bransteternek, aki – bár a szerelés szabályos volt – rövidebb ápolás után tudta csak folytatni. A 30 perces félidő utolsó öt perce meddő Puskás- fölényt hozott, bár a csapat a kapuja elé tudta szegezni ellenfelét, az egyenlítő gólhoz ez nem volt elég. A legvégére még jutott egy Vita Dániel- fejes, ám ez is a kapu mellett hagyta el a játékteret. Egy-egy lövéssel indult a második játékrész, azonban egyik csapat sem tudott kaput találni. Komáromin nagyon látszott az akarás, aminek nem egyszer kapkodás lett a vége, a 36. percben kis híján saját magát rúgta fel, mikor beadni próbált. A vezetés tudatában az Eszék visszaállt és kontrákra épített, hagyták adogatni a Puskás Akadémiát.

A 46. percben kevésen múlott a hazai egyenlítés, előbb Komáromi és Ominger lövését blokkolták a védők a tizenhatoson belül, majd az ezt követő szögletnél kellett nagyot védenie Kovacevicnek. Az 50. percben újabb felcsúti helyzetet jegyezhettünk fel, ismét Komáromi volt az elkövető: elfutása végén lövése át is jutott már Kovacevicen, ám egy visszaérő hátvéd ki tudta rúgni a labdát a kapu torkából. Halovány eszéki próbálkozások után az 56. percben Kalmár Benedek középre tartó lövését hárította a vendégek hálóőre. Két perccel a rendes játékidő vége előtt fájdalmas támadást vittek végig a horvátok, ketten is lent maradtak az akció során, a kiharcolt szögletből pedig nem lett semmi. A mérkőzés legvégén két hatalmas helyzet is adódott a Puskás Akadémia előtt, ám előtt Kalmár fejelt pont a kapus kezébe közvetlen közelről, majd Nagy Lorenzó pazar, bal felsőbe tartó lövését tolta fölé bravúrral Kovacevic. A Puskás Akadémia így végül 1-0-s vereséget szenvedett, így még fontosabb lesz a görög Panathinaikosz elleni, 17 órakor kezdődő vasárnapi találkozó a csoporton belüli helyezések szempontjából.