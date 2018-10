Vereckei is Dunaújvárosban dolgozik

Már nem csak a kenusok szakmai stábját erősíti olimpiai bajnok a Dunaferr SE-nél. A kajakosok szakmai munkáját felügyeli a jövőben Sydney és Athén olimpiai bajnoka, Vereckei Ákos.

Vereckei Ákos leigazolása mellett új fejlesztési program mentén neveli tehetségeit a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztálya. Pető Zsolt, az egyesület elnöke elmondta, a korábban itthon, Vietnamban és Kínában is szakedzőként dolgozó Vereckei leigazolásával egyenlített a kajak szakág, hiszen miután Vajda Attila a kenusokat irányítja, már a kajakosok munkáját is egy olimpiai bajnok segíti majd.

– Egy professzionálisabb modellt szeretnénk felépíteni, mindez igaz az edzői csapatra, valamint a versenyzőket minden szinten segítő menedzsmentmunkára is. Ennek érdekében bevezettük a duál edzői modellt, ehhez kapcsolódóan többek között gyógytornász, sportpszichológus, coach, dietetikus is támogatja majd a versenyzők fejlődését – már az utánpótlás esetében is. A két edzőpáros: Vereckei Ákos és Szalóki Győző (kajak), valamint Molnár Gergely és a szakosztályt már négy hónapja erősítő, szintén olimpiai bajnok Vajda Attila – adott tájékoztatást Pető Zsolt.

Vereckei Ákos 2012-ben intett búcsút az élsportnak. A fejlődés érdekében foglalkozott edzéselmélettel, megismerve a legmodernebb szakmai-technikai metódusokat. Két sikeres külföldi megbízatása mellett egy éven át a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tehetséggondozási folyamatában is részt vállalt.

– Pető Zsolt keresett meg a közös munka ötletével. Szeptemberben már egy hetet Dunaújvárosban töltöttem, ahol úgy érzem, a szakemberek és a versenyzők is elfogadtak. Bízom abban, hogy egy sikeres időszak előtt állunk – tette hozzá Vereckei.

Vajda Attila már a jövőt érintő tervekről is beszélt. A szakosztály és magyar kenusport számára is kiemelten fontos lesz a 2019-es szegedi világbajnokság, amely egyben már olimpiai kvótaszerző verseny is. A legjobb forgatókönyv szerint elképzelhető, hogy Hajdu Jonatán és Kiss Balázs is ott lehet majd a 2020-as játékokon.