Újra Kihívás Napja lesz Fehérváron

Idén is több tízezer résztevőt várnak a szervezők az év legsportosabb napjára.

Ahogy 1991 óta mindig, idén is csatlakozik Magyarország és azon belül természetesen Székesfehérvár is a Kanadából induló Kihívás Napja elnevezésű akcióhoz, amely a testmozgás és szabadidősport fontosságát hivatott közvetíteni a lakosság felé. A május 29-én, szerda 0 órakor induló programsorozat kínálatából mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt.

– A megnyitó kedden, 23.50-kor kezdődik a Csitáry G. Emil Uszoda előtt, ami után éjféltől a résztvevőké lesz a főszerep. Az uszodában a hajnali órákban ingyenesen lehet majd úszni, de aquafitnessre, sőt, később idén első alkalommal „anyukatornára” is lesz lehetőség, amely a szülés utáni regenerálódást, testtartás javítását is segíti – mondta Magony Tamás, fehérvári főszervező. – A Bregyó-közben villanyfényes futó- és sportpályák várják szerda hajnalban a mozogni vágyókat, míg az idősebbek az Öreghegyi Közösségi Ház és a Bory Jenő Általános Iskola bejárata előtti térről indulhatnak gyalogtúrára. Nyitott tornatermek is várják majd az érdeklődőket, többek között tollaslabda, floorball, zenés gimnasztika, női és nyugdíjas torna szerepel a lehetőségek között.

Az események, időpontok, illetve helyszínek részleteit megtalálhatják a www.szekesfehervar.hu oldalon.

Vezető képünk archív!