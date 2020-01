Újra bizonyíthat az Alba FKC

A K&H Női Kézilabda Liga 8. fordulójában szombaton 17 órakor a Köfém Sportcsarnokban az Alba Fehérvár KC idén először lép pályára hazai környezetben, és rögtön a Bajnokok Ligájában is érdekelt FTC Rail-Cargo Hungária ellen kellene nagyot alkotnia.

Kétségtelenül az idény egyik legnagyobb „durranása” szokott lenni a Fradi fehérvári vendégjátéka, és minden alkalommal jó hangulat, telt ház jellemzi a két csapat összecsapását. Más kérdés, hogy a zöld-fehérek nemcsak a helyezés – másodikok a tabellán – hanem játéktudás tekintetében is előrébb járnak vendéglátóiknál, de éppen ez kell, hogy ösztönözze Deli Rita tanítványait, hogy jó meccset játsszanak a 2015. évi bajnokkal, azaz egy kicsit megrángassák az oroszlán bajszát.

Ezt az előző szezonban is megtették, amikor közel egy éve a Köfém Sportcsarnokban jártak a kilencedik kerületiek. Sokan emlékezhetnek erre a találkozóra, melyen végig komoly becsvággyal küzdve, jó teljesítményt nyújtottak, és csupán három góllal bizonyult jobbnak ellenfelük (30-33).

– Fegyelmezett, nagy célokért küzdő csapat voltunk, sebességben és tempóban is fel tudtuk venni a BL-ritmushoz szokott Ferencvárossal a versenyt – fogalmazott akkor Deli Rita.

Azóta némileg átalakult mindkét együttes kerete, a Fradiban többen megjárták a decemberi világbajnokságot, és már készülnek a január 26-án induló középdöntőre a Bajnokok Ligájában. A vendégek a múlt hét végén „gyilkos” meccset játszottak a Győri Audi ETO KC-val, ám hiába vezettek már öt góllal, végül egygólos vereséget szenvedtek.

– Szeretnénk nyerni még akkor is, ha az Alba biztosan jól felkészül belőlünk, és a hazai pálya is előnyt jelent neki. Bízom benne, hogy mi át tudjuk menteni azt a formát, amelyet az ETO ellen is mutattunk – nyilatkozta Csiszár-Szekeres Klára, az FTC 91-szeres válogatott balátlövője.

Természetesen a fehérvári lányok sem akarnak feltartott kézzel kifutni a pályára, bizonyítják ezt a fi atal Gerháth Kincső szavai, aki eddig hét mérkőzésen jutott szóhoz az Albában.

– Jó gyakorlás lesz ez a mérkőzés, helyt szeretnénk állni a Fradi ellen. Alapos felkészüléssel jó teljesítményt tudunk nyújtani, meg akarjuk mutatni, mire vagyunk képesek, és ez jó önbizalom-növelő lehet a jövőre nézve.

– Mindenki tudja, nem mi vagyunk az esélyesek, de arra képesek vagyunk, hogy megszorongassuk őket. Fiatal csapatként nálunk a küzdés alapelvárás. Szeretnénk jó meccsel nyitni az új évet – mondta Utasi Linda, aki legutóbb Érden négyszer volt eredményes, és nem utolsósorban négy év kihagyás után az utánpótlás válogatottba is meghívást kapott, és jól illeszkedett a régóta összeszokott gárdába.