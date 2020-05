Újra bajnoki pontokért hajt a Vidi

A március 14-i, DVTK elleni döntetlen után 77 nappal újra bajnoki mérkőzést vív a Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga 2019–20-as idényében. A Paksi FC szombaton 21.05-kor fogadja a Vidit, immár nézők bebocsátása mellett.

A Mol Fehérvár FC és a Paks FC eddig 32 első osztályú randevúján 19 fehérvári siker született, 7 döntetlen mellett pedig hat alkalommal a Paks lehetett boldogabb. Legutóbb is az atomvárosiak nyertek, a Mol Aréna Sóstóból Szabó János és Könyves Norbert góljaival vitték el a pontokat 2-0-s diadalukkal. Utóbbi tíz összecsapásukon négy alkalommal is osztoztak a pontokon a felek, sőt, a Paks 2018-ban is legyőzte a Vidit, 1-0-ra.

Annak ellenére ingadozik mostanság az örökmérleg, hogy a piros-kékek rendre bajnoki címért küzdenek, míg a Paks nem tartozik a legacélosabb magyar együttesek közé. Most is a tabella második helyén álló s a bajnoki elsőségre még matematikai eséllyel bíró Mol Fehérvár FC az esélyesebb a győzelemre, de mérget senki ne vegyen a Vidi diadalára. Miután a Ferencváros az őszről elmaradt és most pótolt összecsapásait is megnyerte, a Joan Carrillo vezette fehérvári egyletnek gyakorlatilag nem maradt más opciója a trófeagyűjtésre, csakis a magyar kupában elért végső diadal. Azonban már az elődöntőben búcsúzott a Vidi a Mezőkövesddel szemben, ami olyannyira fájón érintette a piros-kék klubot, hogy a nyilatkozattételtől elzárkózva, csendes magányba fordulva készült a Paks elleni csatára.

25 fordulót követően a Paks csak több győzelmének köszönhetően nem állt kieső helyen, azonban a 26. kör nyitányán a Kaposváron átgázoló ZTE megelőzte a tolnai alakulatot. Sok gólt kaptak eddig a zöld-fehérek, sebezhető gárda, 25 bajnokin 42-szer kapituláltak, ennél csak a Kaposvár és a DVSC (46) kapott többet. A 30 lőtt paksi gól több mint felét, összesen 17-et három játékos szerezte: Könyves Norbert hétszer, Böde Dániel és Hahn János pedig ötször-ötször volt eredményes. Azonban a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása után jól szerepeltek az edzőmeccseiken. A listavezető FTC ellen 0-0-s döntetlent értek el, a sereghajtó Kaposvár ellen kétszer is 1-1-es döntetlenre végeztek, míg az Újpestet idegenben 2-1-re legyőzték.

A Vidi feledtetné valamelyest a keddi kupabúcsút, s nem csak idegenbeli győzelmével. Mivel a május 27-i kormányrendelet értelmében már látogathatják a nézők a sportrendezvényeket, Pakson sem lesz zárt kapus az összecsapás. Az előírások betartásával (kötelező távolságtartás, három széket üresen kell hagyni egymás között) 67 vendégjegy áll rendelkezésre, melyek nem kerülnek kereskedelmi forgalomba. A klub megvásárolta a belépőket, s nagy részét köszönetképpen azoknak ajándékozza, akik a Mezőkövesd elleni kupameccsen drapériával biztatták a csapatot. Négy darab páros belépőt pedig a Vidi a Facebook-oldalán nyereményjáték keretében oszt ki.