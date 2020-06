Újabb svéd hátvéd

Nem tétlenkedik a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapatának menedzsmentje, sorra jelenti be a klub az új érkezőket. Daniel Nilsson után újabb svéd hátvédet szerződtetett a DAB.

Szappanos Dávid, a hosszabbító Kovács Bronson és Keagen Densereau, Daniel Nilsson. Nem tűnik rossznak a Dunaújvárosi Acélbikák idei bevásárlólistája, melyre most újabb pipa került. Nils­sonhoz hasonlóan Oskar Brändströmöt is a svéd harmadosztályból, a Division 1-ből szerződtette a legutóbb az Erste Liga negyeddöntőjéig jutó Dunaújváros. A 25 éves Brändström pályafutása legnagyobb részét a svéd harmadosztályban töltötte, de két szezon erejéig felkapaszkodott a második vonalat jelentő Allsvenskanba is. 2014 és 2016 között volt a Timra játékosa, 24 Allsvenskan-találkozón léphetett jégre.

A legutóbbi szezonban a Kallinge/Ronneby IF színeiben 42 mérkőzésen 4 gólt szerzett, s 9 alkalommal hozta kihagyhatatlan helyzetbe a társakat. A 180 centis, 83 kilós bekk 1995. január 2-án született Harnösandban, ott is kezdett hokizni, majd a Timrában nevelkedett. Legeredményesebb szezonját a 2017–18-as kiírásban futotta a Division 1-ben, az Östersunds IK mezében 37 mérkőzésen hétszer talált a kapuba, s kiosztott 10 gólpasszt. A Brändst­röm név nem ismeretlen Magyarországon, a Hokiklub Budapest korábbi vezetőedzője, a Sapienta U23 leendő irányítója a DAB hátvédjének nagybátyja.