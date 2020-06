Új úszószámokkal is kísérletezne

Nem ért véget a koronavírus okozta embert próbáló időszak az úszók számára, Bordás Beatrix azonban igyekszik a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből.

A 2020-as szezon jobbára azelőtt véget ért az úszók számára, mint hogy el tudott volna indulni, így a Hullám 91 úszója is – amikor éppen engedélyezve volt – a konditerembe kényszerült társaival. Most, hogy a székesfehérvári strand már megnyitott, valamelyest javult a helyzet, ám az ideális szintet még nem sikerült elérni.

– Az elmúlt három hónap borzalmas kiesés volt az egyesület számára, nem voltak óvodás csoportok, majd a táboroztatás nem indult el, amivel a versenyzőknek való pályabérlés is kérdésessé vált – nyilatkozta az 50 méter pillangó specialistája. – Márpedig úszni kell, mert lehet sokat kondiz­ni, meg is tettem becsülettel, de mivel a vízben való mozgás teljesen más izmokat mozgat meg, ugyanúgy meghaltam az első héten. Júliustól kezdünk majd egy újfajta edzést, más szemléletet fogunk belevinni a szárazföldön. Kíváncsi vagyok, hogyan hat majd ez a teljesítményemre, természetesen mindannyian abban reménykedünk, hogy jelentős javulás álljon be a vízben. Nagyon fontos lenne a versenyszámok repertoárját bővíteni, és ebben is komoly szerepet játszana az újfajta edzésmód. Ez a beszűkült, egyszámos rendszer sosem volt és sosem lesz kifizetődő sem Magyarországon, sem a nemzetközi mezőnyben. Egy-két olyan úszó van, aki kiemelkedő 50-en, és semmi mást nem úszik, de van mellettük kétezer, aki több számból is tud jó teljesítményt hozni. Ami nehézséget okozhat, hogy míg a többi úszó, aki távot vált, inkább csökkenteni szokott, nekem növelni kell.

A vírushelyzet mellett térd­sérüléssel is küzdő Bordás nemrég erősítést szerzett a harchoz.

– Sikerült az elmúlt időszakban támogatót találni, úgyhogy két erőnléti edző dolgozik a sérülésemen, jelenleg jól alakul a rehabilitáció. Mentálisan nagyon nehéz a bizonytalanságot feldolgozni, hogy nem tudjuk, mire számítsunk, mire készüljünk. Mindenesetre optimista vagyok, bízom az edzőimben, és úgy érzem, elég tapasztalt vagyok ahhoz, hogy a rendelkezésre álló úszó és szárazföldi edzésekkel jó formába tudjak lendülni már a decemberi országos bajnokságra.

Az említett decemberi ob-n kívül még nem kristályosodott ki, mely versenyeken lehet majd medencébe ugrani az olimpiai A szint reményében.

– A vírus miatt nagyon képlékeny még a versenyek sorsa, egyelőre a decemberi és egy márciusi országos bajnoksággal terveznek, többről nem tudok. Nagyon távolinak tűnik ez még, nem tudom, hogy mire lehet számítani.