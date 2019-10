Tudatos akció szülte a Vidi góljait

Továbbra is vezeti az OTP Bank Liga labdarúgó NB I tabelláját a MOL Fehérvár FC, miután 2-1-re legyőzte hazai pályán a Debreceni VSC-t.

A fehérváriak már a kilencedik percben vezetést szereztek, amikor a góllövőlista éllovasa, Armin Hodzic remek labdával kínálta meg Kovács Istvánt, aki a hosszú sarokba helyezett kissé kisodródva.

– Elemeztük a Loki legutóbbi, Puskás elleni mérkőzését, ahol szintén a védelem mögé belőtt labdákkal operált a Puskás – mesélt a tudatosan kivitelezett akcióról Kovács István. – Jöttem be a szélről, Armin Hodzic nagyszerűen talált meg – nemcsak akkor, de a második gól előtt is ő adta a gólpasszt, gratulálok neki –, a kapus pedig takarásban volt, így nem reagálhatott időben a labdára.

A fehérváriak hol támadóként, hol középpályásként ténykedő labdarúgója örült a DVSC ellen begyűjtött pontoknak, mert ezzel valamelyest törlesztett a csapat a szurkolók felé.

– Egy héttel korábban az Újpest ellen kifejezetten rosszul játszottunk. Sem támadásban, sem védekezésben nem voltunk kompaktak, ami azért eddig jellemző volt ránk. Ezért is értékes a DVSC elleni győzelem, mert fel tudtunk állni az Újpesttől kapott pofonból. Még ha nem is brillírozva tudtunk nyerni, fontos három pontot szereztünk egy kiváló Debrecen ellen. Nem könnyű játszani velük szemben, rendkívül kreatívak, kombinatívak, veszélyesek a kontrajátékból. Most is voltak helyzeteik, ugyanakkor nekünk kellett volna minél korábban lezárnunk a találkozót.

Akár több góllal is nyerhetett volna a Vidi, számos helyzet maradt kihasználatlanul. A két gólpasszt jegyző Hodzic is körbelőtte a kaput, amin Ivan Petrjak a meccs utolsó szakaszában hevesen gesztikulálva bosszankodott. Kovács István szerint nem volt frusztráló, hogy éppen csak annyiszor éltek a lehetőséggel, ahányszor kellett.

– Ha valamit el lehet rólunk mondani az az, hogy profi módon le tudunk hozni egy találkozót, akár 1-0-ra vagy 2-1-re, kiélezett helyzetekben is jól tudunk reagálni egy-egy szituációra. Szerettünk volna sokkal több gólt rúgni, de nem volt egyszerű dolgunk, mert rendkívül mélyről kellett indulnunk egy-egy kontratámadást végigvinni, s a végén a lábak nem mindig voltak frissek, ezért nem jöttek a pontos passzok vagy befejezések.

A debreceniek egyenlítő találata után a Vidi kapusa, Kovácsik Ádám hevesen reklamált, Iványi játékvezető azonban megadta Tunde Adeniji gólját.

– Halmozottan úgy tűnt, hogy meg lehetett volna állítani a játékot – fogalmazott Kovácsik Ádám. – Szerintem a gólt kezezés előzte meg, aztán pedig én fejjel előre, kézzel mentem a labdára, a csatár pedig odatette a stoplist a karomra. A játékvezető nem fújta le, de így, hogy nyertünk, nem is érdekes. Kontrolláltuk a mérkőzést, jól játszottunk, sok helyzetünk volt. A Debrecen előtt még az első félidő végén adódott egy ziccer, amit védtem, a második félidőt uraltuk, de a meccs végén jött a Loki. Megérdemelten nyertünk.

Kovácsik Ádám mellett Kovács István is csatlakozott vasárnap este a magyar válogatott keretéhez, mely Horvátország és Azerbajdzsán ellen készül. Pátkai Máté azonban izomsérülés miatt nem utazik Splitbe. Armin Hodzic a bosnyák, Boban Nikolov és a DVSC ellen is betaláló Viszar Muszliu az észak-macedón, Stopira a zöld-foki-szigeteki, Rus Adrián pedig a román nemzeti csapathoz utazott. Így Marko Nikolics 11 játékossal dolgozik a héten. A MOL Fehérvár FC szombaton 11 órakor az NB II-es Vasassal vív felkészülési mérkőzést Budapesten.