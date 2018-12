Tovább zuhant az Alba

Nem tudott javítani az Alba Fehérvár kosárlabda csapata, a kék-fehérek 91-78-as vereséget szenvedtek a cívisvárosban.

Közel telt ház várta a Nagyerdőben az Alba kosárcsapatát csütörtökön este. A hazaiak első támadásukat sikerrel fejezték be, Daniel Amigo volt eredményes közelről, a folytatásban is ő ügyeskedett, a fehérváriak Zeno hármasával közelítettek. Az első percekben egyszerű volt a képlet: a hazaiak rendre vezettek 2-3 ponttal, ám a fehérváriak mindig felzárkóztak. A negyed derekán Manigat és Ivosev is megkezdte a pontok termelését, a látogatóknál Jordan Heath remekelt, az utóbbi meccseken egyre magabiztosabb center korlátlan úr volt a palánk alatt, jól szedte a lepattanókat és a támadásokat is higgadtan fejezte be, a társak azonban sokat hibáztak. Öt ponttal ellépett a vendéglátó, a fehérváriak Cartwright kosaraival zárkóztak, a folytatásban két ponttal nagyobb különbség nem alakult ki, a hajdúságiaknál főként Ivosev ügyeskedett, az első negyed 28-26-os eredménnyel zárult. A rövid szünet után Bullock köszönt be kintről, aztán Lóránt is, meglépett a Fehérvár, azonban az előny nem tartott sokáig. Milos Borisov látványos hármasaival fordított a házigazda (41-38), a fehérváriak mestere, Jesus Ramirez jelezte a zsűriasztalnál, időt kér, mondana néhány mondatot tanítványainak. Pontatlan befejezések következtek, Bognár egy akción belül két ziccert is elrontott, de a látogatók sem céloztak jól, aztán Lóránt révén egy pontra zárkózott a Fehérvár, a hazai szakvezető, Berényi Sándor időt kért, 4140. Hosszabb videózás következett, ugyanis Heath és Borisov kakaskodott, de szankciót végül egyik játékossal szemben sem alkalmaztak. Heath büntetőket dobhatott, mindegyiket értékesítette, vezetett az Alba. Bognár beköszönt középtávolról, kisvártatva Heath is, őrizte szűk előnyét a vendég. Nem potyogtak a kosarak, elnagyolt passzok, eladott labdák borzolták az idegeket. Az első félidő zárása előtt fél perccel Ramirez időt kért, az első húsz perc utolsó momentuma Bognár Kristóf dudaszós hármasa volt, 48-46-os eredménnyel vonultak nagyszünetre az együttesek.

Bullock révén tartották a lépést a látogatók, Isosev triplája a gyűrűbe hullt, Freeman két kosarával pedig már vezetett az Alba, 52-54. Heath leült pihenni, Lóránt váltotta, a hazaiaknál Dugat volt eredményes, aztán gólcsend következett, a labdák leperdültek a gyűrűről mindkét oldalon. Freeman kosara után hazai pontok következtek zsinórban, Ramirez időt kért, 64-58. Nem tudott közelebb jönni a vendég, az utolsó tíz perc elején is hat pont volt a differencia, ami gyorsan tovább nőtt, nehéz helyzetbe került az Alba, 71-60. Nem találták a fonalat a fehérváriak, ellenben Borisov igen, Ramirez időt kért, 79-64. Ez sem segített, a házigazdák megérdemelten nyertek, 91-78-ra.

JEGYZŐKÖNYV DEAC–Alba Fehérvár 91-78 (28-26, 20-20, 18-14, 25-18) Debrecen, Oláh Gábor utcai Sportcsarnok, 1200 néző, Vezette: Györffy P. A., Söjtöry T., Lengyel Á. DEAC: Dugat 10/6, Manigat 7/3, Borisov 21/9, Ivosec 15/6, Amigo 12. Csere: Bognár K. 19/9, Omenaka 4, Polyák 3/3. Vezetőedző: Berényi Sándor Alba: Cartwright 12, Zeno 7/3, Freeman 13/6, Lóránt P. 17/3, Heath 17/3. Csere: Bullock 8/6, Keller I. 3/3, Tóth P. 1, Filipovics -. Vezetőedző: Jesus Ramirez

