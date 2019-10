Tovább porzik a salak a Kiskút Tenisz Klub pályáin

Újra a Kiskút Tenisz Klub pályáira szegeződik a sportág szerelmeseinek figyelme, ugyanis szerdán veszi kezdetét a második teniszhét – legalábbis a főtáblás küzdelmei. Az előző hét után most is ITF női tenisztornát rendeznek a koronázóvárosban, 100.000 dolláros összdíjazással.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A torna házigazdájánál, vagyis a Kiskút Tenisz Klubhoz tartozó étteremben tartott sajtótájékoztatón először a rendezvénynek otthont adó helyszín tulajdonosa (nem mellékesen a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagja), Viszló Csaba szólalt fel.

Elmondta: nagyon örül, hogy egy ilyen minőségű tornát rendezhet a Székesfehérvár. Tervben van, hogy néhány éven belül egy WTA-szintű tornáig is kinőhetik magukat, ugyanakkor ez jelen pillanatban még nem reális cél. Szavaihoz Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere annyit tett hozzá: Köszöni a teniszszövetségnek, hogy Székesfehérvárra gondoltak a lebonyolításnál, a komplexum szépségét tekintve pedig mindenkit nagy kedvvel invitál, illetve további sok sikert kíván a magyar teniszezőnőinknek.

Viszló szavait alátámasztja az előző heti viadal. Ott úgy alakult, hogy román házi döntőt rendeztek: a WTA rangsorban 188. pozíciót elfoglaló Irina-Maria Bara és a 391. helyen álló Nicoleta Dascalu játszott egymással – végül két szoros szettben utóbbi mondhatja magát a Kiskút Open győztesének, hiszen 7:6, 6:2 arányban diadalmaskodott. Ő most is indul, a 11. kiemelt belga Marie Benoit vár rá a selejtezőben.

Visszatérve az e heti küzdelmekre: az egyéni selejtezők már kezdetüket vették, köztük öt magyar indulóval, felemás eredményekkel. Az egyes pályán három magyar lányt is láthattunk. A 18 éves Gecsek Fanni kezdte, ő két sima szettben, 6:1, 6:1-re kapott ki a 12. kiemelt Alexandra Cadantutól, de utána Nagy Adrienn sem járt jobban: őt Maja Chwalinska intézte el hasonlóan könynyedén 6:3, 6:1-re. A hármas pályán is magyar kezdett, ám Békefi Biankának sem termett sok babér – az első kiemelt olasz Martina Di Giuseppe 6:3, 6:2-vel küldte haza, de a végére maradtak a továbbjutóink. Szabó Drahota Dorka az ukrán Maryna Chernyshovát ütötte el a további küzdelmektől, majd Arn Gréta is mosolyt csalt az arcunkra: döntő szett 10:5-re verte az 5. kiemelt osztrák Julia Grabhert. Szerdán Gálfi Dalma mellett Jani Réka, Stollár Fanni és Bondár Anna is alanyi jogon, főtáblásként kezdhet majd az első fordulóban.