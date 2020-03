Törölték a vk-szériát, bajban az Alba ÖSE

Mikor kiderült, hogy a tokiói olimpiát egy évvel elhalasztja a NOB, a Nemzetközi Öttusa Szövetség döntött: törli az idei világkupaidényt, a világbajnokságot pedig őszre halasztja. Eközben az Alba Öttusa SE nehézségekkel küzd.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Az öttusázók világkupa-sorozata februárban, Kairóban kezdődött, majd másfél hete a koronavírus-járvány miatt májusra, júniusra halasztották a következő fordulókat, a UIPM friss közlése szerint viszont a szófiai, a budapesti és a szöuli viadalt sem rendezik meg.

A nemzetközi szövetség – amely üdvözölte az olimpia jövő évre halasztásáról szóló keddi döntést – arról is határozott, hogy a kínai Hsziamenből korábban a mexikói Cancúnba áthelyezett, eredetileg május végére kiírt világbajnokságot ősszel, szeptemberben vagy októberben rendezné meg. A MÖSZ főtitkára, Gallai István a székesfehérvári Európa-bajnoksággal kapcsolatban elmondta, egyelőre még nincs konkrét döntés, de az utóbbi hetekben a június végi, július eleji időpont helyett már szeptemberi rendezésről leveleztek az európai szövetséggel.

Komoly feladatot jelent majd az is a sportolók számára, hogy az edzések nélküli időszakból újra felépítsék magukat.

Az Alba Öttusa SE sportolói már teljesen leálltak az edzésekkel. Múlt héten még a kicsikkel a laser-runt gyakorolták, aztán felhagytak a tréningekkel.

– Várható volt, hogy elhalasztják az olimpiát, nagy volt a nyomás a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon, Kanada, Ausztrália és Nagy-Britannia bojkottja mellett sok nagy nemzet is jelezte, hogy el kellene gondolkodni a halasztáson. De logikus döntés született, káosz lett volna már a kvalifikációs versenyek rendezésében is a sportágak zöménél – vélekedett Mészöly Gábor, az AÖSE vezetőedzője.

Mint sok más, harminc év körüli sportoló esetében, a klub élversenyzőjénél, a 30 esztendős Alekszejev Tamaránál is felmerül a kérdés: az egyéves halasztáshoz alkalmazkodik-e a szervezetük, egy évvel később is felveszik-e a versenyt a feltörekvő fiatalokkal, trónkövetelőkkel?

Kérdés ugyanakkor az is, hogy a versenyek törlése és halasztása milyen gazdasági hatással lesz a sportegyesületekre. Az Alba Öttusa SE a kis egyesületek közé tartozik, nincsenek nagy támogatói, tartalékai, napról napra él.

– Nehéz helyzetben vagyunk, s nem is látjuk tisztán a jövőt. A felnőttmezőnyben már csak Alekszejev Tamara és Ormándi Rebeka képvisel minket. Az óvodai úszásoktatással továbbra is foglalkozunk, de kevés gyereket tudunk az öttusa felé terelni. Nem biztosított hosszú távon a működésünk, elfogytak azok a versenyzőink, akik az eredményeket hozták, Tamara sérülés miatt az előző évben nem tudott kiemelkedőt nyújtani, így a Magyar Öttusa Szövetségtől sem számíthatunk akkora támogatásra, mint korábban. Az önkormányzattól kapott támogatással próbáljuk működtetni az egyesületet. Ha a nyári táborainkat sem tudjuk megrendezni a koronavírus miatt, akkor komoly bajba kerülünk – jelezte Mészöly Gábor.