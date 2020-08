Többen is kölcsönben

Több fiatal játékosát is kölcsön adja a MOL Fehérvár FC, Szabó Bálint pedig elköszönt a Viditől.

Gundel-Takács Bence már be is mutatkozott az NB II. első fordulójában, a Győr kapuját védi kölcsönjátékosként. Major Martin is végig pályán volt a Csákvár ellen a Gyirmót színeiben, s szintén kölcsönben tölti a szezont a Budaörs együttesénél Halmai Ádám és Tamás Olivér. Szabó Bálint azonban távozott, a Paks játékosa lett, de a tolnaiak kölcsön is adták az NB II-es Kaposvári Rákóczinak.

Vezető képünk illusztráció!