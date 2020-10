Több nagy összecsapást, hatpontos találkozót rendeznek a hétvégén

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 11., utolsó őszi fordulója következik Északon, Délen pedig Vajtára figyelhetnek a szurkolók, itt a listavezetőt üldöző Baracs próbál majd faragni hátrányán.

THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

Bicskén indul a forduló, a két csapat összecsapása dönthet az őszi bronzéremről. Kiegyenlített találkozó lehet, mindkét együttes két-két alkalommal nyert otthon, illetve idegenben. Csórón hasonló a helyzet, egymást követik a gárdák a tabellán, de a vendég Válnak fel kell kötnie azt a bizonyos fehérneműt, mivel idén elhagyva a településüket, még nem tudtak meccset nyerni, és a vendéglátók otthon a Herceghalom együttesét is meglepték már. Alsóházi rangadón gyűjthetné be idei első győzelmét a Pusztavám-Jüllich csapata, bár ehhez a pákozdiaknak is biztos lesz néhány szavuk… A listavezető Bakonycsernye minden idegenbeli mérkőzését három ponttal zárta, így nagy valószínűséggel az Etyek legyőzése sem okoz gondot a Bányásznak. A Fehérvárcsurgó pedig amennyiben megnyerné a Pátka elleni mérkőzést, akkor megelőzheti riválisát a tabellán.

Szombat, 17.00

Bicske II. (4.)–PAFC III. (3.)

Vasárnap, 13.30

Csór Truck Trailer (6.)–Vál (5.), Herceghalom (2.)–Szár (8.), Pákozd (11.)–Pusztavám-Jüllich (12.), Etyek (10.)–Bakonycsernye (1.), Fehérvárcsurgó (9.)–Pátka (7.)

GROUPAMA DÉLI csoport

Szombaton rangadó jellegű mérkőzéssel kezdődnek a csoport fordulóbéli kilencven percei, néhány éve még mind a Polgárdi, mind a Mezőfalva a megyei I. osztályban vitézkedtek. A 2017/18-as idényben 3-3-at játszottak a felek Polgárdiban, a vendégek keretében többen is szerepeltek ezen a meccsen, így Balázs Sándor, Sági József, Balogh Imre, Mekota Bernát, Antal Ádám emlékezhetnek esetleg erre. Majd egy nappal később kerül sor az idény első szuperrangadójára, melyben a mezőny két kimagasló együttese találkozik. A Vajta győzelme esetén igencsak leszakítaná riválisait, míg egy baracsi siker két játéknappal a szezonzárás előtt még akár meglepetést is okozhat. Több olyan párosítás is lesz a hétvégén, ahol a tabellán egymást követő csapatok mérkőznek majd, így Szabadbattyánban és Abán is előfordulhat, hogy a mérkőzések lefújását követően majd helyet cserélnek a gárdák.

Szombat 14.30

Polgárdi (4.)–Mezőfalva (6.)

Vasárnap 13.30

Vajtai RSC (1.)–Baracs SE (2.), Seregélyes (13.)–Adony (5.), Kálozi SE (3.)–Előszállás SE (7.), Szabadbattyán (9.)–Nagykarácsony GYSA (8.), Sárvíz (10.)–LMSK Cobra Sport (11.)

Szabad: Szabadegyháza