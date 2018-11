Terhelés alatt még nem megy a Mol Vidi FC-nek

Fájó, de megérdemelt vereséget szenvedett a Mol Vidi FC labdarúgócsapata az OTP Bank-liga labdarúgó NB I 14. fordulójában. A Mezőkövesd Zsóry FC gólra váltott egy kontrát, míg a fehérváriak tompák voltak a kapu előtt.

A Székesfehérváron korábban játékosként éveket lehúzó, nem is oly rég pedig még a Vidinél utánpótlásedzőként dolgozó Kuttor Attila nagyot ordítva emelte magasba kezét vasárnap kora este, amikor Solymosi játékvezető lefújta a Mezőkövesd és a piros-kékek csatáját. Komoly skalpot gyűjtött a matyóföldi egylet, hiszen a bajnoki aranyra törő, de a 2018–19-es pontvadászatban sokat botló címvédőt tréfálta meg. Vagy inkább meglovagolta az Európa-ligában ugyanakkor vitézkedő fehérváriak tompaságát.

– Rendkívül komoly eredmény, hogy sikerült legyőznünk a magyar bajnokcsapatot, amely a nemzetközi porondon is jól szerepel. Hozzátenném, hogy jól is futballoztunk, igyekeztünk a saját játékunkat játszani – fogalmazott Kuttor Attila kövesdi tréner. – Megalkuvást nem tűrően játszottunk, úgy gondolom, hogy ezúttal hálás volt a futball, visszakaptuk a korábban befektetett munkát. Marko Nikolics csütörtök este, a PAOK Szaloniki másodszori legyőzése után a gratulációkat fogadta, s talán azon morfondírozott, mekkora esélye lehet a Vidinek továbbjutni az Európa-liga csoportköréből, vasárnap azonban vereséget kellett magyaráznia.

– Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez. Négy-öt játékos hiányzott ugyan, de ez nem lehet kifogás az eredményre. Mindent megpróbáltunk, a meccs elején egyből volt is három százszázalékos helyzetünk, és a folytatásban is voltak lehetőségeink, de nem találtunk a hálóba – értékelt a Vidi vezetőedzője, Marko Nikolics. – A Mezőkövesd a labda vonala mögött helyezkedett, várták a kontralehetőségeket, és egyszer be is találtak. Nem volt gond a hozzáállással, de a befejezéseknél hiányzott a koncentráció. Azt is mondhatom, hogy ez egy tipikus meccs volt, millió hasonlót lehetett már látni. A hazai gólnál például háromszor is szerelhettünk volna, vagy szabálytalankodhattunk volna Molnár Gáborral szemben, a passz pedig, ha jól láttam, a menteni igyekvő játékosunk lába felett pattant át… Ha jött volna az első gól, talán máshogy alakul a találkozó, de most ez máshogy történt. Sajnos tény, hogy az európai kupameccsek után nehézségeink vannak itthon.

Bizony, úgy tűnik, a magyar csapatoknak, s így a Vidinek is meggyűlik a baja a sorozatterheléssel. Talán inkább azzal, hogy az ilyen szintű nemzetközi mérkőzések jóval több energiát kivesznek a játékosokból, s a hétvégi bajnokikon már nem mozognak úgy a lábak. A Mol Vidi FC már 14 pontot vesztett eddig a bajnokságban a nemzetközi párharcok utáni NB I-es meccseken. A Paks, a DVSC, a Ferencváros és a Kisvárda döntetlent ért el a piros-kékekkel szemben, míg az MTK és a Mezőkövesd le is tudta győzni a Vidit. De a fehérváriaké nem egyedüli eset. Az idei BL-kiírásban is akad jóval magasabban jegyzett gárda, mely hazája pontvadászatában botladozik, de őszintén: ki ne örülne, ha tavasszal is sorozatterhelésre kellene panaszkodni… Ami viszont nem jó hír, hogy Fiola Attila combhajlítóizom-sérülést szenvedett, így nem csatlakozik a válogatotthoz.

ELŐBB A BÉRLETEK, MAJD A JEGYEK SZÉKESFEHÉRVÁR A hétvégén hivatalosan is bejelentette a Mol Vidi FC, amit sejteni lehetett, hogy a csapat már nem kényszerül tovább felcsúti albérletbe, november 21-én, háromévnyi távollét után visszatér a Sóstói Stadionba. A fehérváriak az NB I nyolcadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen az Újpest FC együttesét fogadják jövő szerdán 19 órakor. A lilák elleni derbin kívül a Budapest Honvédot december 2-án, a Ferencvárost december 16-án látja vendégül a Vidi régi-új otthonában. A három összecsapásra minibérletet válthatnak a szurkolók november 12. és 15. között. A kizárólag az Újpest elleni mérkőzésre szóló belépőket csak a bérletek értékesítése után, november 16-tól tudják elővételben megvásárolni a drukkerek. A 21-i összecsapás előtt 16.30 órakor nyitnak ki a Sóstói Stadion kapui, hiszen a mérkőzést megelőzően ünnepélyes keretek között avatják az új arénát.