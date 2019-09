Szuper attrakciók a Szuper Ligában

A legjobb magyar atléták legutóbb a Szuper Liga döntőn bizonyíthattak. A fehérvári egyesületek nem maradtak érmek nélkül.

Nem mindenki indulhatott a Szuper Liga döntőn, csakis a legjobbak. Ugyanis a budapesti megmérettetésen azok a sportolók szállhattak versenybe, akik a korábbi, kijelölt viadalokon elért eredményeikkel jogot szereztek a részvételre. A Liga döntőn való indulást az is motiválhatta, hogy pénzdíjas verseny.

Az ARAK kiváló gátfutója, Mátó Sára igazolta a papírformát. A nők 400 méteres gátfutó számát nyerte magabiztosan, 59,99 másodperces idővel.

A Hunyadi DSE gyaloglói is a hazai mezőny kiemelkedő atlétái között rajtoltak. A Hunyadi két tizennyolc éves versenyzőjének teljesítménye is megsüvegelendő. Csörgő Dóra egyéni csúccsal (50:07,90 perc) győzött a nők 10 kilométeres számában. A győzelem értékét növeli, hogy két 2016-os olimpiai résztvevőt is maga mögé utasított.

Tóth Norbert a hasonlóan erős férfi mezőnyben lett második, alig elmaradva egyéni csúcsától. Időeredménye (45:08,18) mellett bátor gyaloglását is dicséretesnek tartotta edzője, Őze Tibor. Nyerges Balázs egyéni csúccsal (51:27) a hatodik helyen ért célba.

– Úgy gondolom, hogy gyaloglóim most jutottak el oda, hogy határozott, bátor versenyzéssel betörtek a felnőttek közé. A következő év döntő lesz abból a szempontból, hogy tudjuk-e a helyünket itt megőrizni, és mennyire sikerül nemzetközi szinten is előre lépni – fogalmazott Őze Tibor, a fehérvári Hunyadi DSE vezetőedzője.