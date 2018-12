Szoros Titánok vereség az év végén

Péntek este az Újpest ellen hosszabbításban szenvedett vereséget a Fehérvári Titánok csapata, így vasárnap este az volt a kérdés, sikerül-e a hokisoknak pozitív hangulatban zárni az évet.

Úgy tűnik, hogy lassan a Titánok védjegyévé válik a korai gól, ezúttal viszont

nem lőtték, hanem kapták a fehérváriak az első találatot. Hat perc elteltével Mihály Ákos kényszerült a büntetőpadra, a létszámfölényes szituációt pedig Nico Vuorijarvi révén használták ki a hazaiak, 1-0. Az első harmadban nem sikerült az egyenlítés, bár a harmad végén a Titánok előtt is adódott emberelőnyös lehetőség.

A második harmadban viszont megint nem kellett sokat várni a gólra, aminek ezúttal a fehérváriak örülhettek: Császár Hunor lőtt a debreceniek kapujába két perc elteltével, 1-1. Ennél is kevesebb idő kellett azonban Jakub Izackynak, hogy ismét a hazaiak felé billentse az eredményt, egy perc múlva már 2-1-et mutatott az eredményjelző. A gyors gólváltást követően sem maradt esemény nélkül a Debreceni Jégcsarnok közönsége, összesen 34 lövés dördült el, 14-20-as arányban. Nem is lődöztek eredménytelenül a csapatok, előbb egy emberhátrányt védekezett ki a Fehérvár, majd az egyenlítést jelentő gólt is megszerezte Kiss Patrik, 2-2. Nem vonulhattak viszont egálnál pihenőre a csapatok, a játékrész legvégén Izacky szerezte meg önmaga második, csapata harmadik gólját, 3-2.

Hiába volt tehát több lehetősége a Titánoknak, egygólos hazai vezetésnél fordultak a záró játékrészre a felek. A gyors gól ezúttal elmaradt a kezdő korongbedobást követően, csupán egy ki nem használt DEAC kiállítást jegyezhettünk fel az első percekben. A folytatás sem alakult sokkal jobban fehérvári szempontból, öt perccel a vége előtt Hetényi Péter növelte kétgólosra a DEAC előnyét, 4-2.

Az újabb találat ezúttal megint gyorsan megérkezett, viszont Turcotte találata már háromgólos hazai előnyt jelentett, 5-2. Három percen belül megérkezett a harmadik gól is, az utolsó szó jogán Buzás Arnold lőtt a Debrecen kapujába, beállítva az 5-3-as végeredményt. A nyolcadik helyen álló Fehérvári Titánok ezzel a vereséggel lépéshátrányba kerültek a középmezőny többi csapatával szemben, az új évben bravúrokra is szükség lehet majd, ha jó pozícióból szeretnének ráfordulni a középszakaszra. A játéknap másik Fejér megyei vonatkozású mérkőzésén a hatodik helyen álló Dunaújvárosi Acélbikák 5-1-re kiütötték a Schiller-Vasas HC csapatát.

JEGYZŐKÖNYV

DEAC–Fehérvári Titánok 5-3 (1-0, 2-2, 2-1)

Debrecen, 530 néző. Vezette: Timár, Kókai (Sipos, Molnár M.) DEAC: Hetényi – Kovács B., Vuorijarvi 1, Izacky 2 (1), Turcotte 1 (2), Novotny – Berta, Markov, Kuleshov, Németh A., Salló – Antal A., Hetényi P. 1, Hári N. (1), Molnár D., Silló – Erdei Z., Vincze P., Márton, Kozma (1), Rácz K. Vezetőedző: David Musial

Titánok: Gyenes – Beukeboom, Kiss R. (2), Kiss P. 1, Lewis (1), Mihály Á. – Reiter A., Sándor F., Bennett, Mazzag, Péter A. – Szabó B., Vas M., Buzás 1 (1), Császár 1, Hamvai (1) – Erdély B., Imre P., Almási, Dézsi, Kovács A. Vezetőedző: Kiss Dávid

Kiállítások: 12, ill. 14 perc

