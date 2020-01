Szoboszlai Dominik az év sportolói között

A Nemzeti Színházban hozták nyilvánosságra a január 16-án megrendezésre kerülő az Év Sportolója 2019 gála kategóriáiban a legjobb három helyezettet – a férfi labdarúgók között Szoboszlai Dominik neve is ott van.

A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége hét kategóriában tízes jelöltlistát állított össze, a fogyatékos sportolók, csapatok, a fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők 10-es listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze.

Két helyen is találunk Fejér megyei illetőséget: a klasszikus csapatsportoknál a Ferencváros férfi vízilabdacsapata mellett az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Győri AUDI ETO KC női kézilabdázói vannak ott a magyar női jégkorong-válogatot­tal együtt.

Igaz, Horváth Imola már a MAC Budapest csapatát erősíti, ám Székesfehérváron kezdte a sportágat, s itt is lakik. Bátyja, Horváth Milán jelenleg is a Fehérvári Titánok csapatában játszik.

Az év férfi labdarúgói között a Ferencváros és az RB Leipzig hálóőrei, Dibusz Dénes és Gulácsi Péter mellett pedig a fehérvári nevelésű és jelenleg is az osztrák első osztály Redbull-Salzburgban vitézkedő Szoboszlai Dominik is a jelöltek között van.