Szita Donát és Mihály Ákos bekerült az osztrák jégkorongliga legjobb hat fiatal játékosa közé

45 éves a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata, mely a 13 magyar bajnoki cím mellett sorra termeli ki a tehetséges fiatalokat is. A legújabb generációt többek között Mihály Ákos és Szita Donát fémjelzi, s ezt az sógorok ligája is észrevette.

A gárda két fiatalja bekerült az osztrák jégkorongliga (EBEL) legjobb hat fiatal játékosa közé, akire lehet szavazni a liga honlapján is – rajtuk kívül ketten, Lukas Schreier és Paul Huber a Red Bull Salzburgból, Daniel Obersteiner a KAC-ból, valamint Benjamin Lanzinger az EC Panaceo VSV csapatából van ott a jelöltek között.

Hogyan értékeli a szezont csapatként és egyénileg?

SZ. D.: Úgy gondolom, hogy egyénileg egy egészen jó szezont tudhatok magam mögött, bár nyilván nem ez a legfontosabb, és sokkal jobban örültem volna neki, ha csapatként is el tudunk érni valami jobb eredményt, a szezonunk sajnos nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. A csapaton belül előre tudtam lépni és egy stabilabb helyet tudtam magamnak kiharcolni, ez a több játékidőből is jól látszott.

M. Á.: Úgy érzem, sikerült beilleszkednem, ezáltal hamar jöttek a gólpasszok, és gyűltek a pontjaim is.

Melyik volt a legszebb pillanata az évben?

SZ. D.: A Villach ellen lőtt gólomat beválasztották a hét legszebb találatai közé, de azt sem fogom elfelejteni, amikor a Graz elleni mérkőzésen értékesítettem egy büntetőt, pedig nem vagyok egy büntetőspecialista. Salzburgban pedig belőttem életem első üres kapus gólját is. Talán ezek voltak.

M. Á.: Az első hazai EBEL-meccsem. Izgultam, de amikor jégre léptem és hallottam a szurkolók hangját, megnyugodtam, és elkezdtem a saját játékomat játszani. Ezenkívül a Salzburg elleni mérkőzésen két gólt szereztem hazai közönség előtt.

Milyen érzés, hogy a liga hat legjobb fiatalja közé került?

SZ. D.: Ez egy nagyon pozitív visszajelzés a szakemberek és a szurkolók részéről is. Örülök, hogy a ligától egy ilyen elismerésben részesülhetek, még akkor is, ha a klubszezonunk tényleg nem úgy sikerült, szóval mindenképpen örülök neki. Le kell vonni belőle a pozitív következtetéseket, de úgy érzem, hogy olyan túl nagy jelentősége nincsen ennek. Annak sokkal jobban tudnék örülni, hogyha a jövő szezonban is a csapat tagja lehetnék és itt játszhatnék továbbra is.