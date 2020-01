Szalontay Sándor lett az év legjobb pályakerékpárosa

Alaposan megnyomta a pedálokat a Velo­Class Velence pálya­kerékpárosa, Szalontay Sándor. A szakág legnagyobb magyar klasszisa káprázatos eredményekkel rukkolt elő a világ másik végén, majd komoly el­ismerésben részesült.

Szalontay Sándort egyetlen magyar kerékpáros sem tudja túlszárnyalni a magunk mögött hagyott esztendőben, gyorsaságban biztosan nem. A VeloClass Velence 29 éves bringása a 2019-es év végén előbb Új-Zélandon, majd Ausztráliában gurult rajthoz világkupaversenyen, s kirobbanó formában tekert, hiszen megdöntötte az általa korábban felállított országos csúcsot 200 méteren. A 2018 tavaszán tekert 9.672 másodperces időt előbb 9.656-ra, majd 9.561-re javította egy héten belül, első magyarként áttörve a 9.600-as határt, ami már nemzetközi szinten is komoly teljesítmény. Ugyanakkor Cambridge-ben az 5., Brisbane-ben a 9. helyen zárt, így a vk összesített pontversenyében a 6. helyet foglalja el. Februárban a világbajnokságon indul a magyar pályakerékpáros, ahol a minél előkelőbb helyezés mellett az olimpiai kvalifikáció is célként lebeg előtte.

– Nagyon rákészültem az év utolsó két versenyére, már Új-Zéland előtt éreztem, hogy jó formában vagyok. Tudtam, hogy csak „atomidővel” rúghatok labdába, de hittem benne, hogy összejön. Leírhatatlan érzés volt, amikor befutottam, s láttam az időt, hogy sikerült! Az új-zélandi helyszín már tavaly is a szívem csücske volt, idén a világkupa 5. helyével végképp a kedvencem lett. Mindez azért is értékes számomra, mert a korábbi világbajnok Matthew Glaetzert is sikerült legyőznöm a sikerhez vezető úton.

Ausztráliában tovább tudtam javítani az országos csúcsot, így nem kérdés, rendkívül boldog vagyok, annak dacára, hogy a nyolcaddöntőben hatalmasat buktam a cél előtt, miközben az orosz Jakusevszkijjel csatáztam – fogalmazott boldogan Szalontay Sándor, aki két évvel ezelőtt tért vissza a velodrom pályára azután, hogy anyagi nehézségei miatt felhagyott a versenysporttal. A Velencei-tó partján otthonra lelő, a VeloClass színeiben készülő bringás – köszönetet mondva a VeloClassnak és a Bringasportnak is a támogatásért – hozzátette: most már minden versenynek, minden egyes vk-pontnak nagy jelentősége lesz a tokiói kvalifikációhoz vezető úton. Január végén Kanadában lesz a világkupa-sorozat zárófutama, februárban pedig Berlinben a világbajnokság vár rá, ahol a legjobb nyolc közé jutást várja magától.

Nem csupán a versenyek jelentettek örömmel teli izgalmakat Szalontaynak. Ugyanis hazatérése után a Magyar Kerékpáros Szövetség gáláján átvehette az év legjobb pályakerékpárosának járó elismerést. Mellette még a fiatal Filutás Viktor és Borissza Johanna Kitti kapott díjat a pályaszakágban, míg az országúti bringások között a 2019-es Tour de Hongrie során Velencén és Székesfehérváron is látott Valter Attilát választották a legjobbnak.