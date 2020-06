Svéd védő a DAB-nál

Az Erste Ligában érdekelt Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata a nyári, jég nélküli időszakban is építi a jövő együttesét. A DAB bejelentette első légiósát.

A Dunaújvárosi Acélbikák együttese az Erste Liga 2019–20-as idényében a negyeddöntőig jutott, aztán a koronavírus-járvány miatt lefújták a bajnokságot, nem hirdettek győztest és helyezetteket. A DAB jól kezdte a szezont, aztán a végére elfáradt a csapat, sokkal visszafogottabb teljesítménnyel rukkolt elő. Érthető tehát, hogy David Leger vezetőedző erősebb csapatot szeretne jégre küldeni a folytatásban. Az utóbbi hetekben jelentették be az Acélbikák, hogy Szappanos Dávid, Kovács Bronson és Keagen Denserau is Dunaújvárosban folytatja, most pedig egy rutinos svéd hokissal acélosították meg a védelmet.

Daniel Nilsson a DAB első légiósa. A 25 éves védő a svéd harmadosztályban szereplő Lindlövens IF csapatkapitánya volt legutóbb. Nilsson a 2015–16-os szezonban mutatkozott be a felnőttek között a harmadosztályú Aker/Strängnäs színeiben. Hét mérkőzés erejéig az élvonalban, az Allsvenskanban is szóhoz jutott. Szülővárosa, Oskarshamn egyesületében azonban nem ragadt meg, az ott töltött szezon után, az elmúlt három évet a harmadosztályú Lindlövens IF-nél játszotta végig. A 185 centis, 90 kilós Nilsson 43 bajnoki találkozón 3 gólt lőtt, s 21 asszisztot jegyzett.