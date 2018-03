Dartshétvége lesz Fehérváron

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornaterme ad otthont a Steel Nemzeti Bajnokság második fordulójának március 16-án és 17-én.

Pénteken az utánpótlásé lesz a főszerep, míg szombaton a felnőttek állnak a dobóvonal mögé. Mindkét korcsoportban egyéniben és párosban is megmérettetnek a dartsosok. Ezen felül pénteken, 17 órától a 2018-as év PDC World Cup of Darts magyarországi selejtezője is megrendezésre kerül.

A Steel Nemzeti Bajnokság hétfordulós rendszerben kerül lebonyolításra, a végső győztes kilétére az összesített rangsor alapján kerül sor. Az egyéni küzdelmek első játéknapját szintén a megyeszékhelyen rendezték, a férfiaknál a PoD DSE versenyzője, Takács Gábor hódította el az első helyet, míg a nőknél Németh Éva a BEAC SE sportolója diadalmaskodott. A sorozat érdekessége, hogy Ihász Veronika és Fekete Nóra után a székesfehérvári Sport DC dobója, Czipó Vivien is az urak mezőnyében áll rajthoz. Ezzel eldőlt, hogy a 16 éves Czipó címvédésére nem kerülhet sor az idén a hölgyek között.