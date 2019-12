Sorozatban ötödik mérkőzésén szenvedett vereséget a Csákvár

A labdarúgó OTP Bank-liga 20. fordulójában a listavezető MTK Budapest otthonába látogatott az Aqvital FC Csákvár együttese.

Beigazolódtak Visinka Ede vezetőedző félelmei a Kazincbarcika elleni vereséget követően, ugyanis csapata azt követően hazai pályán a Vasastól, majd idegenben a Nyíregyházától is vereséget szenvedett, így az 5. helyre visszaesve várhatták az MTK elleni hétfői rangadót. Mindeközben a fővárosiak egy Diósgyőr elleni Magyar Kupa-sikerrel hangoltak, ahol Schön Szabolcs hosszabbításban elért találatával ütötték ki első osztályú ellenfelüket.

A 4. percben Mezei Szabolcs tornáztatta meg Markek Tamást a csákvári kapuban, a vendégek hálóőre nagyot repülve tartotta a gólvonalon kívül a játékszert. Három perccel később Schön Szabolcs pazar bal oldali beadása és Palincsár Martin fejese után már ő is tehetetlen lett volna, az MTK támadója azonban túlságosan helyezni szerette volna a labdát, ami így kevéssel a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. Igyekezett a Csákvár túloldali labdabirtoklással megtörni a hazaiak lendületét, az első 10 perc azonban egyértelműen a kék-fehéreké volt. A 14. minutumban Galambos Ádám elé pattant a labda a tizenhatos vonalánál, ám mire előtte, odaért egy blokkoló MTK-s láb. Gyors egymásutánban két szögletrúgást is kiharcolt a Csákvár a 22. percben, ám Somodi Bence hálóőr minden helyzetnél résen volt. Tíz­percnyi mezőnyjátékot követően Baracskai Roland lesről indult egy ígéretes beadásra, majd a következő támadásnál is jól működött a hazaiak lescsapdája. Hiába a csákvári helyzetek, a 36. percben egy védelmi hibát kihasználva a kék-fehérek szerezték meg a vezetést: Galambos eladott labdája után azonnal Lencse László felé ívelték a játékszert, a kifutó Markek az MTK csapatkapitányára ütötte a labdát, így neki már csak az üres kapuba kellett helyeznie, 1-0. Igyekezett nem megtorpanni a bekapott gól után a Csákvár, Mészáros Dávid lövéssel is próbálkozott távolról, a fél­időig azonban már nem esett több találat.

Hatalmas csákvári helyzettel indult a második fél­idő, Mészáros kiugratásával Skribek Alen indult meg, 15 méterről viszont kapu fölé durrantott a fiatal támadó. Az 51. percben Skribek szerzett labdát az ellenfél tizenhatosa előtt, lövése azonban keresztben elment a kapu előtt. Ami az egyik oldalon nem, az a túloldalon összejött, Palincsár jobb oldali beadása után Schön lőtt kapura, a labda pedig Lencsén megpattanva került Markek kapujába, 2-0. Huszti András lövése, majd csúsztatása is kevéssel ment mellé a 60. percben, továbbra sem akart összejönni a gólszerzés Visinka Ede fiainak. Mim Gergely osztogatott szépen a 65. perchez érkezve, Skribek lövését pedig Somodinak kellett hárítania. Nem volt hiány komoly helyzetből MTK-oldalon sem: a 73. percben Mezei lövése a bal kapufát érintve szállt el a kapu mellett, majd Vass Patrik lőtt fölé 11 méterről. Skribek és Mészáros szép összjátéka után Sejben Viktor közeli lövését blokkolta Varju Benedek az utolsó 10 percre fordulva. A 86. percben a duplázó Lencse tette fel az i-re a pontot, Kata indítása után szépen tette el a labdát Markek mellett, 3-0.

Az MTK tovább növelte tehát immáron négypontos előnyét az élen, míg a Csákvár november 3-a óta maradt nyeretlen. Ezen vasárnap, az idei naptári év utolsó mérkőzésén az utolsó előtti Vác ellen változtathatnak majd a Fejér megyei labdarúgók.