Rangadóval indul a Csákvár tavasza

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 22., egyben első tavaszi fordulójában a Budafoki MTE otthonában lép pályára az Aqvital FC Csákvár.

Eseménydús felkészülésen van túl a tabella 4. helyén telelő csákvári együttes, a hazai tréningek mellett egy három edzőmeccset magába foglaló spanyolországi edzőtábort is beiktattak a szakvezetők. A két vereséggel és egy döntetlennel véget érő kirándulás után már az első bajnoki mérkőzés lebegett a játékosok szeme előtt, ám egy utolsó meglepetés még jutott a nyitányra. Farkas Aurél az élvonalbeli Kaposvár együttesénél folytatja pályafutását, miután sérüléséből visszatérve már nem sikerült kiharcolnia helyét a keretben.

Nélküle kell tehát felvenni a harcot a tabella második helyén álló piros-fekete alakulat ellen, amelyet augusztus 11-én 2-1-re sikerült legyűrni hazai pályán. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, és míg a Csákvárnál egy vereségi széria nehezítette a szakvezetés dolgát, addig a Budafok elmúlt hét mérkőzésén nem talált legyőzőre, öt sikert elkönyvelve. Összesítve húsz mérkőzésen tizenhárom győzelem, három döntetlen és négy vereség áll a ­fővárosiak neve mellett, és az ebből adódó 42 pont pedig mindössze néggyel kevesebb, mint amennyi az éllovas MTK birtokában van.

– A felkészülésünk jól sikerült, de ezzel együtt is a Budafok lép pályára esélyesként – nyilatkozta Visinka Ede vezetőedző. – Nekünk kis csapatként, fiatal csapatként a tisztes helytállás lesz a célunk, megpróbáljuk hibára késztetni az ellenfelet, és a lehető legjobb eredményt elérni. A csapatnak van hite, magabiztossága, és én is bízom a fiúkban, az elvégzett munkában.

Vasárnap immár az ellenfél szerepében tetszeleg majd Skribek Alen, aki kölcsönbe érkezett az átigazolási időszak során a feljutásért harcoló gárdához. Rajta kívül még Horváth Roland, illetve Szabó Máté is játszott korábban a Csákvárnál, így három volt Fejér megyei rohamozhatja majd egyszerre a sárga-kékek kapuját. A mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik a Promontor utcai stadionban.