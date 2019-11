Rangadó a Közép-csoportban

Öt találkozón lesznek érdekeltek megyénk gárdái a labdarúgó NB III. 17. fordulójában – a legnagyobb tétje az Iváncsa–Monor találkozónak lehet.

NB III. Közép-csoport

Monor (4.)–Iváncsa KSE (3.)

A forduló legizgalmasabb párharca ez – mindkét csapat komoly motivációkkal futhat ki a Balassi Bálint utcai stadionba. Ha a házigazdák nyernek, helyet cserélnek ellenfelükkel – ám az Iváncsa egy esetleges sikerrel leszakíthatja magáról az üldözőjét.

DPASE (6.)–Kelen SC (15.)

Kötelező három pont ez Lőrincz Emil tanítványai számára – A Kozármisleny legutóbb eléjük került a pontvadászatban, ám ők esélytelenebbek lesznek most, hiszen a listavezető Péccsel játszanak a hétvégén. Ha győznek a Duna-partiak, visszavehetik az 5. helyet a tabellán.

NB III. Nyugati csoport

III. KER TVE (2.)–PAFC II (12.)

A fővárosiaknak tapadniuk kell az listavezető Érdre, ezért mindent meg fognak tenni, hogy otthon tartsák a pontokat – valószínűleg nem most lesz a legnehezebb feladatuk.

Bicskei TC (10.)–Hévíz (15.)

Akár a hetedik pozícióig is előrerepülhet a Bicske, ám a 14. helyig is visszaeshet…

Balatonlelle SE (16.)–MOL Fehérvár FC II. (15.)

Igazi alsóházi rangadót játszik a két csapat, melynek van is tétje – a Vidi II. akár lecsúszhat a kieső zónába is (most is csak 1 pont választja el őket onnan – a szerk.), ha nem sikerül legalább pontot szerezniük. Legutóbb éppen egy 13(!) meccses nyeretlenségi szériát törtek meg a BKV Előre legyőzésével, így hihetnénk, hogy most akár elindulhat felfelé a gárda – mindenesetre fontosak a pontok a fehérváriaknak.