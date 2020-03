Rangadó a javából a kosarasoknál

Szerdán 18 órakor az Alba Fehérvár kosárlabdacsapata az Egis Körmendet látja vendégül az NB I soros fordulójában. Nagy meccs lesz, nem vitás.

A nyugatiak a 2., a fehérvá­riak az 5. helyről várják a szerdai találkozót, a ­vendégek stabilan őrzik ezt a pozíciót a kezdés óta, tapadnak a regnáló bajnok Falcóra. A fehérváriak álltak jobb helyen, igaz, hátrébb is, hétvégi, jászberényi győzelmükkel kettőt léptek előre. A szombati sikerben fontos szerep jutott a kiváló dobóteljesítménynek, hat játékos szerzett tíz pont felett, Guyton, Govens, Markovics, Csupkovics, Ljubicsics, valamint a csereként pályára lépő center, Molnár Márton is átlag felettit nyújtott. Erre alighanem szükség lesz a Körmend ellen is, a vendégek dobogóra hajtanak, mondjuk ez tökéletesen igaz a fehérváriakra is.

A legutóbbi meccsen a korábban sokat szapult védekezéssel nem volt gond, bár az igazi értékmérő a szerdai derbi lesz, ugyanis a JKSE a tabella utolsó helyén szerénykedik, immár 2 győzelemmel és 18 vereséggel, a Körmend más utat jár be, 16 alkalommal nyertek és mindössze 4-szer hagyták el vesztesen a parkettet, legutóbb a KTE csapatát fogadták és győzték le magabiztosan, 83-68-ra. Négy játékosuk nyújtott extrát, Taylor 17, Edwards 16, Varnado 15, Turner 14 pontot jegyzett. A korábbi, fehérvári közönségkedvenc, a 2017-es bajnoki címben és kupagyőzelemben komoly érdemeket szerző – Vasba a nyáron érkezett – kanadai hátvéd, Justin Edwards a gyengébb, őszi produkció után egyre inkább elkapja a fonalat, két és fél év után tér vissza a Gáz utcába.

Az albások egyértelmű célja, hogy megszilárdítsák helyüket a felsőházban, az első öt között, ehhez roppant fontos lenne a szerdai diadal. Van is miért visszavágniuk a piros-feketéknek, a november közepén, idegenben vívott meccsen magabiztosan, 94-80-ra nyert a határszéli együttes. A mezőny legjobbja a mindig megbízható Turner volt 22 ponttal, Taylor 17, a közelmúltban távozott Kastrati 13, Durázi 13, Varnado 12, az elnyűhetetlen Ferencz 10 egységet tett a közösbe.

– Jászberényben gyengén kezdtünk, aztán az első negyed felétől átvettük az irányítást, amit nem is adtunk ki a kezünkből. Jól védekeztünk és gyors indításaink is sikerültek. Az várható volt, hogy a JKSE nem adja fel, a második félidőben közelebb jöttek, de lőtávolon belül nem kerültek, a felzárkózás kapcsán a két új, amerikai játékos vezérletével indított rohamai­kat megállítottuk, jókor dobtunk pontokat. A Körmend ellen nehezebb dolgunk lesz, agresszívan védekeznek, idegenben is igyekeznek nyomás alatt tartani az ellenfelet. A győzelem a célunk – közölte az Alba szakmai stábjának tagja, Pethő Ákos.