Rácz Félix kivonult, s elmaradt a bokszgála

December 7-én rendezte volna idei utolsó profiboksz-gáláját a Felix Promotion. A rendezvény előtt azonban a legnagyobb magyar promóter, Rácz Félix bejelentette, hogy kivonul Magyar­országról, nem szervez több viadalt.

Két székesfehérvári ökölvívó, Törteli Balázs és Kiliti Tamás is szorítóba lépett volna a december 7-re tervezett budakalászi profiboksz-gálán. Ám sok társukkal egyetemben meccs nélkül maradtak, mi­után Rácz Félix, a magyar profi ökölvívás legfőbb szervezője bejelentette: szakít a magyar boksszal.

A Boksz TV-nek adott interjújában Rácz Félix kifejtette, hogy megelégelte a hosszú ideje tartó harcot a Magyar Ökölvívó Szakszövetséggel (MÖSZ). Évek óta ő és a hivatásos versenyzőket képviselő tagozat szélmalomharcot vív a szervezettel, hogy a hivatásosokat is hasonló jogok illessék meg, mint az amatőröket, holott a sporttörvény egyértelműen leírja, hogy nincs alá-fölé rendeltség, és hogy mindkét tagozatot ugyanazon jogok és támogatások illetik meg.

A promóter-menedzser le­vélben közölte döntését a szövetséggel: „2020-tól nem kívánok a MÖSZ-szel együttműködni, a jövőben pedig nem tervezek Magyarországon eseményeket szervezni!”

– A hír igaz. Úgy érzem, ennél többet nem tudok tenni sem a sportágért, sem az amatőrök és hivatásosok közötti viszonyért. Nincsenek és nem voltak túlzó elvárásaink a MÖSZ felé, csak azt kérjük, ami jogilag a hivatásosokat és a többi tagot megilleti, vagyis az amatőr tagozattal azonos jogokat. Számos kísérletünk, egyeztetésünk volt már ezzel kapcsolatban, de ígéreteken kívül semmit nem kaptunk, sem a korábbi elnököktől (Csötönyi Sándor, Erdei Zsolt), sem a jelenlegi elnöktől (Bajkai István). Holott jelenleg Magyarországon a hivatásos ökölvívók szállítják az eredményeket, a tévénézettsé­get és a telt házakat, míg az amatőr ökölvívás itthon sajnos évek óta válságban van. Erdei Zsoltnak köszönhetően pedig a két tagozat közötti szakadék is mélyült – fogalmazott interjújában Rácz Félix.

– De felsorolok még pár érdekességet, hogy tisztábban lássanak a sportszeretők. Az olimpiai szereplés kapcsán nyilatkozataikban (ezt fontos kiemelni, hogy csak a nyilatkozataikban) a hivatásosoktól várják a segítséget, viszont többszöri egyeztetés után is inkább csak hátráltató feltételeket szabtak. A MÖSZ azt várná el, hogy egy profi sportoló hetekre, hónapokra szüneteltesse a hivatásos státuszát, megfosztva magát külföldi meccslehetőségektől, bevételektől és támogatói díjaktól, csak azért, hogy annak a szövetségnek a kedvében járjon, aki eddig 0 (azaz nulla) lehetőséget biztosított számukra, és amíg nem mutatkozott meg a szükség, tudomást sem akart venni róluk. Arról nem is beszélve, hogy majd csak a selejtezőt követően, de akkor kötelezően alá kellene írniuk a MÖSZ-szel egy olyan szerződést, melynek nem ismerik még a tartalmát (…) Persze érthető a gáncsok sorozata a hivatásosokkal szemben, mert ha közülük jutnak ki (amire komoly esély lenne), jogosan vetődne fel a kérdés, hogy akkor a jelenlegi amatőrök miért is kapnak ekkora támogatást, a profik pedig miért nem. Ez sok akadémiának nevezett műhely anyagi támogatását és létjogosultságát megkérdőjelezné, ugye? – teszi fel a kérdést a promóter.

Rácz Félix megkérdőjelezi a szövetség vezetőinek szakmai hozzáértését, szervezetirányítási gyakorlatát. Ugyanakkor véleményt formált a MÖSZ új elnökéről.

– Bajkai István ügyvéd, aki nem mellesleg politikus és bizonyára okos… Sok alkalmunk eddig nem volt beszélgetni. Kíváncsi leszek, ő mit fog kezdeni egy romlott és intrikákkal átszőtt szervezettel.

A Felix Promotion égisze alatt Rácz Félix 147 eseményt szervezett (Magyarország, Dubaj, Szerbia, Románia, Szlovákia), hazánkban két alkalommal választották meg az év promóterének, Svájcban egyszer. Egy ízben elnyerte a Magyarország Év Sportmenedzsere címet.