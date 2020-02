Pont nélküli túra után elúszni látszik a rájátszás esélye

Nem sikerült javítani a Dornbirn elleni vereséget, az Innsbruck otthonában is kikaptak a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozói.

Jó és kevésbé jó előjelekkel vághatott neki az Innsbruck elleni sorsdöntő mérkőzésnek a Fehérvár, ugyanis a csapatkapitány Kóger Dániel visszatérhetett sérüléséből, ám „cserébe” Tino Metsävainio kisebb betegség, míg Mihály Ákos családi okokból hiányzott a névsorból. Azoknak viszont, akik tudták vállalni a játékot, azzal a tudattal kellett jégre lépniük, hogy egy újabb vereség már könnyedén a rájátszásba kerülhet. Fehérvári emberelőnnyel indulhatott volna a találkozó, ám Sacha Guimond szabálytalansága után Tim Campbellnek is ki kellett ülnie – a mostanság nagy divatját élő színészkedés vádpontjában találták bűnösnek. A páros kiállítás felénél Lukas Bär is kiült, négy a három ellen támadva pedig Felix Girard, majd egyenlő létszámnál Stipsicz Bence veszélyeztetett, ám egyaránt eredménytelenül. Kiegyensúlyozott, fő­ként mezőnyben folyó játék vette kezdetét, ám egy újabb fehérvári emberelőnyt követően a hazaiak szerezték meg a vezetést: gyors kontra végén Caleb Herbert bombázott a fehérvári kapuba, 1-0.

Alaposan beszorították ellenfelüket a hazaiak a második játékrész elején, foggal-körömmel védekezett a Volán Kalle Kaijomaa kiállítása során. A holtponton átlendülve a 25. percben négyperces (!) előnyhöz jutott a Fehérvár, ám ezzel a lehetőséggel sem sikerült élni – másfél perc telt el, mikor Kóger Dániel előtt is nyílt a büntetőpad ajtaja. Meg is bosszulta magát a kihasználatlanul hagyott esély, négy a négy ellen Herbert szerezte meg önmaga és csapata második gólját, 2-0. Erre a találatra gyorsan sikerült válaszolni, Andrew Yogan átadását Andrew Srauer váltotta gólra, 2-1. A hazaiak sem voltak restek replikázni, Szabó Krisztián éppen kiállítását töltötte, mikor a 33. percben John Lammers visszaállította a kétgólos különbséget, 3-1. Keményen, masszívan védekeztek a folytatásban a „cápák”, nem igazán találták a fogást rajtuk a vendég fehérváriak. Ez a tényállás másfél perccel a dudaszó vége előtt csúcsosodott ki, amikor Snuggerud középre adott korongját Miha Zajc pofozta Ouzas kapujába, 4-1. Lélektanilag a lehető legrosszabb módon ért véget a második harmad Antti Karhula együttese számára, ennek ellenére meglepően jól indult a záróetap, Girard átadásából Erdély Csanád hozta közelebb csapatát, 4-2. A gyors gólból meglepő módon a hazaiak merítettek erőt, akik a mindent eldöntő találatért rohamoztak. A 44. percben pár pillanattal egy fehérvári emberelőny lejárta után végül Joel Broda volt eredményes, akinek találata eldöntötte a három pont sorsát, 5-2. Nem sikerült tehát pontot rabolni az idegenbeli túrán, a Dornbirn után az Innsbruck is lenullázta Kógeréket. Utóbbi vereség azért is kifejezetten fájó, mert így Rob Pallin együttese áll pontazonossággal a rájátszást érő helyen álló Znojmóval – éppen ellenük következik majd a fehérvári folytatás, vasárnap 17.30-kor, immáron hazai jégen.

JEGYZŐKÖNYV

HC TWK Innsbruck–Hydro Fehérvár AV19 5-2 (1-0, 3-1, 1-1)

Innsbruck, 2000 néző. V.: Nikolic, Schutz, Schauer, Tscherpitsch

Innsbruck: Darling – Guimond, Boivin (2), Thörnberg, Spurgeon (1),

Lammers 1 – Cuma, Snuggerud (3), Kromp, Zajc 1, Paulweber (1) –

Bär, Vallant, Broda 1 (1), Herbert 2 (1), Lattner – Ludin. Vezetőedző:

Rob Pallin.

Fehérvár: Ouzas – Campbell (1), Kaijomaa, Erdély 1, Srauer 1, Kuralt

– Tikkanen, Stipsicz, Kóger, Timmins, Sárpátki – Szabó B., Harty, Yogan

(2), Girard (1), Szita – Szabó K., Reisz, Szabó D. Vezetőedző: Antti Karhula.

Kapura lövések: 40-30. Kiállítások: 12, ill. 16 perc.