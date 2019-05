Pazar szezon után zsebelhettek be több díjat a Volánnál

A ­2018/2019-es szezon zárásaként a Magyar Jégkorong Szövetség átadta az év legjobbjainak járó díjakat.

Mint minden évben, úgy idén sem volt hiány székesfehérvári érdekeltségű játékosokból a díjakra jelöltek között, ezúttal négyen képviselték a Koronázóváros színeit. Az első számú együttesből, azaz az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) negyeddöntőjéig menetelő Fehérvár AV19-ből a 67 pontig jutó Hári Jánost, valamint két védőt, a 28 pontos Szabó Dánielt és a 27 egységgel záró Stipsicz Bencét jelölték – utóbbit az év jégkorongozója címre is felterjesztették. A Fehérvári Titánokból a szintén remek idényt futó Mihály Ákos, míg az U20-as együttesben vitézkedők közül Horváth Milánt jelölték díjra. A végeredmény önmagáért beszél, az öt fehérvári jelöltből hárman vehették át a legjobbaknak járó díjakat: Stipsicz Bence személyében az év férfi jégkorongozóját és az év hátvédjét tisztelhetjük, az időközben a finn élvonalban szereplő Lahti Pelicans együtteséhez igazoló Hári János a legjobb csatárnak járó Ifj. Ocskay Gábor-díjat, Mihály Ákos pedig az év újoncaként a Kósa Kupát, az Erste „Higgy magadban” különdíjai közül az év felfedezettjének járó kitüntetést vehette át.

Stipsicz Bence, aki a mögöttünk hagyott szezon során a Fehérvár AV19 védelmének oszlopává nőtte ki magát, így értékelte a magyar jégkorongsport legnagyobb egyéni kitüntetését:

– Óriási megtiszteltetés számomra, de a nélkül a remek csapat nélkül, ami idén Fehérváron összeállt, nem sikerült volna, évek óta tartó kemény munka eredménye volt az idei rájátszás. Örülök, hogy ilyen jó szezont tudtam futni, bár a válogatott kapcsán természetesen van egy elég komoly hiányérzetem. Nem sikerült úgy szerepelnünk, ahogy szerettünk volna és ahogy a felkészülés alapján tudtunk volna. Ezt jövőre mindenképp javítani szeretnénk, ahogy én is személy szerint még többet szeretnék hozzátenni mind a klub, mind a válogatott játékához – mondta a 22 éves játékos.

Az Erste Ligában szereplő Fehérvári Titánok színeiben 53 mérkőzésen 42 pontot szerző 19 esztendős Mihály Ákos szintén duplán lehetett elégedett az ünnepség után.

– Mikor megtudtam, hogy engem választottak, nagyon örültem, és természetesen a szüleimmel is egyből közöltem a jó hírt. Az év felfedezettjének lenni nagy megtiszteltetés és jó érzés, hiszen látszik, hogy a sok munka meghozza a gyümölcsét, és látom az esélyt arra, hogy egy jobb ligába is eljuthatok, ha keményen dolgozom tovább. Nagy elismerés, hogy elnyerhettem ezt a díjat és még motiváltabb lettem általa. Van út felfelé, és semmi sem lehetetlen, csak akarni kell – mondta. – A célom jövőre, hogy beverekedjem magam az EBEL-csapatba és akár meghatározó játékos lehessek ott, hiszen erősebb bajnokságban is szívesen kipróbálnám magam, a Titánokkal pedig minél tovább jutni az Erste Ligában, sokkal jobb eredményt elérve, mint tavaly. A fiataloknak azt üzenem, hogy legyen türelmük, kitartásuk, és higgyék el, a lehetetlen sosem lehetetlen, csak akarni kell megvalósítani.

Az év női jégkorongozója és legjobb hátvédje Gasparics Fanni lett, míg a legjobb kapusnak Németh Anikót, a legjobb hátvédnek pedig Kiss-Simon Franciskát választották – mindannyian az idén A csoportba jutó női válogatott kulcsjátékosai voltak.