Öttel voltak jobbak az újvárosiak

Megyei rangadót vívott a Dunaújvárosi Kohász és az Alba FKC a női kéziseknél. A meccs sokáig szoros volt, végül a hazaiak 32-27-re nyertek.

Az első lövések egyik oldalon sem vezettek eredményre, öt percen keresztül nem esett gól, pedig tüzeltek a felek mindkét oldalon, aztán a Májer ellen elkövetett szabálytalanságot követően büntetőből Nascimento finom ejtéssel mattolta Csapót. Ferenczy Fruzsina talpról elengedett lövése megpattant az érkező Gorsenina kezén, Mistina vetődve hárított, az ellenakciónál Temes földön megpattanó lövése talált utat a hazai kapuba (0-2), aztán megszületett az első hazai találat is, Szalai Babett volt eredményes, majd Grosch Viiven is beköszönt formás támadás után, 2-2. Sőt, Szekerczés révén már a hazaiak vezettek, Pelczéder válaszolt a szélről, Sirián góljára Gorsenina felelt. Ami nem ment az első percekben, kiválóan működött később, potyogtak a gólok, Temes találatára Sirián reflektált, Boldizsárt kiállították, Szekerczés pedig már a házigazdákat juttatta előnyhöz. Pelczéder egalizált, Sirián révén újfent a hazaiak kerültek szűk előnybe. Ferenczyit a bírók elküldték pihenni, Nascimento nem rontotta el a hetest. Szalai Babett betörése után kétgólos lett a hazai előny, igaz, nem sokáig, Pelczéder ügyeskedett, a későbbiekben a vendéglátók őrizték a kétgólos különbséget. Nascimentót kiállították, Deli időt kért a 21. percben, 108. Pelczéder remekelt, nem hibázott a szélről, góljainak köszönhetően tartotta a lépést a vendég, a hazaiak szakvezetője, György László is időt kért. A fehérváriak gyorsan egyenlítettek Mendy és Nascimento találatával (11-11), Monori harcossága gólt ért, Májer kapufát talált, a kipattanóra elsőként Pelczélder eszmélt, mintaszerű találat ismét. Monori kapta el a ritmust, Nascimento egalizált, Mendy révén már az albások vezettek, Szekerczés a dudaszó pillanatában egyenlített, 14-14 állt a táblán a félidőben.

Szekerczés később sem lazsált, büntetőből egyenlített, a túloldalon Nascimento hetesét védte Csapó. Kazai, aztán kétszer Mihály volt eredményes, három góllal megugrott a házigazda, 18-15. Györkös helyén Mistina tért vissza a kapuba, de csodát tenni ő sem tudott, Ferenczy átlövésével már néggyel ellépett a DKKA, Szekerczés is magabiztos volt a fehérvári kapu előterében, Szalai Babett találata nyomán Deli Rita időt kért, 22-17. A fehérváriak hétmétereseket és ziccereket rontottak, Temes, Mendy és Pelczéder is a kapufát találta el, az acélvárosiak nem tették meg ezt a szívességet. Nick és Kazai gólja nyomán Deli megint időt kért a zárás előtt 15 perccel, 24-17. Két góllal közelebb jött az FKC, de a védekezés és a kapusteljesítmény nem volt megfelelő, őrizte megnyugtató előnyét a Kohász. Temes újabb hétméterest hibázott, ezúttal nem a kapufát, hanem Csapó kapust találta el. A szélső, Szarka ugyan háromszor betalált a szélről, ám a túloldalon a remeklő Szekerczést nem tudták tartani, megérdemelten nyert a DKKA, 32-27. Egyik gárda sem mozdult a tabellán, de a Kohász felzárkózott a középmezőnyhöz.

