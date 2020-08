Örömteli pontszerzés újoncként idegenben

Hiába dolgozott ki sok helyzetet, nem tudta feltörni a debütáló Gárdony masszív védelmét az Érd az NB III. Nyugati csoportjának nyitófordulójában.

Érdi VSE–Gárdonyi VSC 0-0 (0-0)

Érd, 400 néző. V: Kiss Anikó (Keszthelyi, Gyürüsi)

Érdi VSE: Kertész F. – Honti, Bozsoki, Csiszár – Fürjes, Kalmár, Koós, Kócsa, Varga T. (Földesi, 54. perc) – Farkas B. (Molnár B. 66. p.), Kollega.

Vezetőedző: Limperger Zsolt.

Gárdonyi VSC: Erdélyi – Mód, Ujvári, Kónya K., Cziklin – Kovács Á. (Koronczi, 76. p.), Szabó B. L. (Sárközi, 23. perc), Balogh Á. M., Lak (Zsigmond) – Tóth T., Király

Vezetőedző: Oláh Attila.

A vártaknak megfelelően, hazai mezőnyfölényt hozott az újonc Gárdony elleni idénynyitó, de hiába birtokolta többet a labdát az érdi együttes, az önfeláldozó módon védekező vendégek jól állták a nyomást. Ezt bizonyítja, hogy az első nagyobb lehetőségre is közel 25 percet kellett várnia a 400 fős publikumnak: pontrúgásból veszélyeztettek a házigazdák Koós Gábor révén, aki mintegy 25 méterről tekert a kapura, ám lövése a keresztlécre vágódott. Közel fél óra elteltével a Fejér megyeiek is eljutottak az ellenfél kapujához, de Király Bence távoli lapos lökete nem talált célt. Az első félidő hajrájához közeledve a hazai csapatból ismét Koós veszélyeztetett, de akárcsak korábban, most is kapufáig jutott, így döntetlennel fordultak a felek: 0-0!

Az Érdi VSE ott folytatta, ahol az első játékrészt abbahagyta. Az igencsak agilis Koós került ismét helyzetbe és 20 méterről vállalkozott lövésre, ám a gárdonyiak háló­őre Erdélyi Ádám résen volt, bravúrral tornázta ki a hálóba tartó labdát. Majd a vendégeknek sikerült némileg kijönniük a szorításból és jött is a helyzet: az 50. percben Tóth Tibor beadását a hosszún érkező Sárközi Norbert fejelte az érdi kapu fölé. Nem volt egyszerű dolguk a gárdonyiaknak, hiszen az érdi nyomás nem hagyott alább a folytatásban sem. Futószalagon dolgozták ki a helyzeteket, de vagy a védők, vagy éppen a kapus tudta megakadályozni a hazai találat megszületését. Az utolsó percekben Koós csukafejessel próbálkozott, majd végül Kollega Krisztián lábában maradt a három pontot jelentő találat: Földesi Dominik beadását követően a Koós által középre tett labdát közelről nem tudta a kapuba tuszkolni, így maradt a pontosztozkodás: 0-0!