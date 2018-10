Önbizalom-növelő, szép Volán-siker az EBEL-ben

Az Erste Bank Liga 8. játéknapján a Fehérvár AV19 csapata a kritikus pillanatokban jobb döntéseket hozva győzte le a HC Orli Znojmot.

A tabella sereghajtója, a Znojmo idén még a rendes játékidőben nem győzött, úgyhogy ez bizakodással tölthette el a Volán-híveket az összecsapás előtt. Ahogy már az előző idényekben is megszokhattuk, a cseh szurkolók nagy számban látogattak el az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokba, szinte teljesen megtöltve a vendégek számára fenntartott szektort. A találkozó kezdő perceiben nyomást szeretett volna gyakorolni ellenfelére a FAV19, ki is alakítottak helyzeteket, de ezeket rendre lefülelték a cseh bekkek. Aztán a 3. perc végén első emberelőnyüket ki tudták használni a fehér mezesek. Szabó Krisztiánt küldték ki magas bottal való játékért, és még egy perc se telt el, amikor Charles Stretch lövése ugyan még célt tévesztett, de a kipattanót már Tomas Guman bevarrta, 0-1.

A folytatás kiegyenlített játékot hozott, a vártnál kevesebbet forogtak veszélyben a kapuk, igaz, Anze Kuralt révén a Volán közel járt a gólhoz, de Halász válla útját állta a felső sarok felé tartó korongnak. A gól azonban, ha késve is, de megérkezett a 17. percben, szintén előnyből egyenlített a Fehérvár, Erdély Csanád Sofron István korongját vágta be közelről a jobb alsóba, 1-1. A középső játékrészben Jan Lattner hagyta ki a kihagyhatatlant, egy az egyben vezethette rá MacMilan Carruthra, de fölé bombázott. Az ellentámadás után azonban már felugrottak helyükről Ördögkatlan szurkolói a 32. percben, Szita Donát centerezését Timotej Sille értékesítette, 2-1. Még tartott az ünneplés, amikor Sarauert küldték ki 2+2 percre. Úgy tűnt, hogy sikerülni fog, de nem tudta kibekkelni a hátrányt a Volán, igaz, ehhez kellett Carruth betlije is. A hálóőr úgy kapta a találatot Marek Kalustól a jobb oldali rövid sarokba, egykorongnyi résen, ahogy nem lenne szabad, 2-2.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A záró húsz perc fehérvári góllal indult, a 42. percben Stipsicz Bence bombázott 9 méterről a hálóba, de videózást kértek a csehek, mert a pakk úgy tűnt, hogy nem volt bent a kapuban, viszont a kapu elmozdult. Kétségtelen, hogy ezzel feladták a leckét a bíróknak, mivel legalább öt percig elemezték a szituációt, mire középre mutattak, 3-2. Egy percre rá Halász megtette azt a szívességet, hogy mellényúlt Hári János bal szélről lőtt, rövid sarkos közeli lövésénél, így pillanatok alatt kétgólosra hízott a FAV19 előnye, 4-2. A gólok érezhetően megfogták a Znojmót, sorra alakította ki a lövőhelyzeteket a Fehérvár, Fortuna ekkor nagyon erősen fogta Halász kezét… A hajrában még kiszórták a bírók Arttu Luttinent, erre gyorsan levitte a kapusát a cseh edző. Ezzel sem mentek sokra, túlélte a FAV19 a hátrányt, majd Luttinen üres kapura lőtt lövésével bevitte a slusszpoént a lefújás előtt három másodperccel, 5-2.

JEGYZŐKÖNYV Fehérvár AV19–HC Orli Znojmo 5-2 (1-1, 1-1, 3-0)

Székesfehérvár, 3068 néző Vezette: Baluska, Durchner, Kaspar, Nagy A. Fehérvár: Carruth – Harty, Szabó D., Szabó K., Hári 1, Philips – Glenn (1), Caruso, Luttinen 1, Koskiranta (1), Kuralt – Stipsicz 1, Tikkanen, Erdély Cs. 1 (1), Sarauer (1), Sofron (1) – Láday, T. Sille 1, Reisz (1), Szita (1). Vezetőedző: Hannu Järvenpää Znojmo: Halász – Sedlak, Parkkonen (1), Kalus 1 (1), Stretch (2), Guman 1 – Lattner, Stehlik, Hlava, Braes, McPherson – Tejnor, McEachen, Novak, Bartos, Spacek – Kruckovyc, Bulin, Mrazek, Matus, Nemec. Vezetőedző: Miroslav Frycer Kiállítás: 12, ill. 4 perc Kapura lövések: 24-27