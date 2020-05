Nyári előkészületek

Bár a lehetőség adott, egyelőre nem tervezi a közös edzések újraindítását a Dunaújvárosi Atlétikai Club. Erről az elnök, Pók Ferenc számolt be lapunknak.

A koronavírus alaposan átírta a dunaújvárosi kézisek életét is, eddig, ahogy más egyesületnél is, a játékosok fizikai és mentális szinten tartására helyezték a hangsúlyt.

– Az időpont már egyszerűen túl késői ahhoz, hogy elkezdődjenek a kiscsoportos tréningek, helyette inkább arra koncentrálunk, hogy július–augusztustól minden adott legyen a startra. Szeretnénk ugyanis erősen kezdeni a 2020/2021-es szezont bármelyik korosztályról is legyen szó. Az NB II-es férfiaktól kezdve az ifi- és a serdülőcsapatainkon át a gyerekekig, vagy a megyei női csapatunkig. A legfontosabb feladatunk most az előkészítés – kezdte beszélgetésünket.

– Addig is maradnak az online edzések a legkisebbeknél, míg az idősebbek akár a Dunaújvárosi Arany János vagy a Dózsa György Általános Iskola tornatermében gyakorolhatnak, természetesen szigorúan betartva a Magyar Kézilabda Szövetség ajánlásait. Igyekszünk felvenni a kapcsolatot a városi sportcsarnokkal is.

Eddig nagy volt a bizonytalanság a nyári táborok körül. Csütörtökön ennek vége lett, amikor is Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a nem ottalvós programokat megtarthatják.

– Erre készülünk egyelőre. Számunkra ez nem újdonság, az elmúlt években is tartottunk hazajárós táborokat a környéken élő játékosainknak. Bízunk benne, hogy augusztusban erre is sor kerülhet – zárta gondolatait a Dunaújvárosi Atlétikai Club vezetője.