Nem volt elegendő kétszer is vezetni

A jégkorong Erste Liga 31. fordulójában az Újpesti Jégcsarnokban léptek jégre a Fehérvári Titánok.

UTE–Fehérvári Titánok 3-2 h. u. (1-1, 0-1, 1-0, 1-0)

Újpest, 570 néző. V: Halassy, Mach, Pálkövi, Bedő

UTE: Duschek – Kiss P., Huba, Csányi 1, Hebar, Sikorcin – Kovács A., Nagy N., Benk 1, Sági, Stefishen – Szaller, Varga A., Kocsis F., Kovács S., Nemes B. – Pokornyi, Brine 1, Szalma, Vincze P.

Titánok: Gyenes – Beukeboom, Kiss R., Kiss P. 1, Lewis, Mihály Á. 1 – Imre P., Reiter A., Bennett, Madácsi, Mazzag – Sándor F., Szabó B., Császár, Hamvai, Péter A.

Nagyszerű formában várhatta az Újpest elleni összecsapást a Kiss Dávid vezette fehérvári alakulat, hiszen elmúlt nyolc mérkőzésükből csak két, Ferencváros elleni vereség során veszített pontokat.

Jól indult a lila-fehérek elleni mérkőzés fehérvári szempontból, Mihály Ákos révén már a negyedik percben a vendégek előnyéről árulkodott az eredményjelző, 0-1. Úgy tűnt tehát, hogy ott folytatják a Titánok, ahol a Dunaújváros elleni mérkőzésen abbahagyták, de már a nyitó harmad közepén lehűtötték a hazaiak a kedélyeket. Andrej Hebar passza után Csányi Karol lőtt Gyenes Dávid kapujába, 1-1. Az első harmadban több gól már nem esett, bár ez főleg Gyenes érdemeinek volt köszönhető: míg a Titánok öt lövésből voltak eredményesek, addig az újpestieknek hússzor kellett próbálkozniuk ugyanehhez.

A fordulás után azonnal ismét fehérvári gólt láthatott a közönség, Kiss Patrik szerezte meg a vezetést a Titánoknak, 1-2. Amilyen hatékonyan lőttek a vendégek az első harmadban, olyan jól is használták ki az emberelőnyös szituációkat is, ugyanis Kiss gólja ilyen szituációból adódott, és mivel ezenkívül csak egyszer játszhatott létszámfölényben csapata, ötvenszázalékos hatékonysággal zárták a mérkőzést. A második harmadban is a lila-fehérek próbálkoztak többször, de így is egygólos fehérvári előnnyel fordulhattak a felek a záró játékrészre.

Az utolsó húsz perc vendégtalálat helyett vendégkiállítással indult, előbb Lewis, majd visszatérte után Beukeboom távozott a büntetőpadra. Utóbbi helyzetet már sikerült kihasználnia az Újpestnek, David Brine góljával egyenlítettek tizenhét perccel a vége előtt. A rendes játékidő több gólt már nem hozott, így következhetett a hosszabbítás. A hirtelen halált nem húzták sokáig a felek, Benk András két perc elteltével mattolta Gyenest 3-2. Az Újpest szerezte meg tehát a pluszpontot, a Titánok pedig vasárnap, a Debrecen vendégeként folytatják a bajnokság küzdelmeit.

