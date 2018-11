Nem volt egy matyóhímzés

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 14. fordulójában nem várt könnyű csata az Európa-ligában már két diadalt is arató Mol Vidi FC-re. Mezőkövesden kellett kihasználni a Fradi botlását.

Csütörtökön este még önfeledten, azonban meglehetősen röviden ünnepelt a Mol Vidi FC labdarúgó csapata a PAOK Szaloniki ellen aratott 1-0-ás Európa-liga-győzelem után. Önfeledten, mert azzal a diadallal közel került a továbbjutáshoz az El csoportkörében, s röviden, mert péntek délelőtt már edzés, szombaton pedig hosszú buszos utazás várt a játékosokra. Mezőkövesdre is győzni ment a Vidi, azonban sárga lapos eltiltás miatt Pátkai Mátéra, sérülés okán pedig Georgi Milanovra és Huszti Szabolcsra nem számíthatott Marko Nikolics. A vezetőedző nem csupán e három futballista helyén változtatott az eddig megszokott kezdőhöz képest. Juhász Rolandot a padon pihentette a szerb tréner, Hangya Szilveszter pedig először futballozhatott kezdőként bajnokin. A Vasastól a nyáron szerződtetett szélső nem mozgott rosszul a jobb szélen, ő is benne volt abban a támadásban a 10. percben, ami végén könnyen vezetéshez juthatott volna a fehérvári egylet. Hodzic ívelt Marko Scsepovics felé, 7 méterre a kaputól mellre vette, majd jobbal kapásból lőtt, azonban Szappanos térdét találta el. A kipattanót Kovács István 15 méterről küldte kapura, de a mezőkövesdi kapus ezt a lövést is védte. Remek volt az iram, a jó formában lévő kövesdiek rögtön válaszoltak, Koszta kapott egy kiváló labdát Molnártól, de 15 méterről a kapu fölé lőtt, ez is nagy ziccer volt. Nem sokkal később Vajda távolról tüzelt, de labdája a fehérvári keresztléc fölé szállt. Ezután visszavettek az intenzitásból a csapatok, már ami a helyzeteket illeti. Mert mezőnyben nagyot csatáztak, a Vidinek teljesen más játékot kellett játszania, mint a nemzetközi találkozókon, ugyanis a Mezőkövesd rendkívül szervezetten védekezett, s feltartóztatta a vendégek próbálkozásait.

A szünet után teljesen visszazárt a Mezőkövesd, minden hazai játékos kapuja 40 méteres körzetén belül helyezkedett, így Kovácséknak meggyűlt a bajuk a támadásszövögetéssel. Aztán az 54. percben Hangya tekert középre jobbról, Scsepovics megcsúsztatta a labdát, a berobbanó Stopira pedig 5 méterről jobb belsővel a bal sarok mellé helyezett .Kuttor Attila gárdája a kontrákban bízott, de gólveszélyt nem alakított ki. Akcióból nagyon nem ment, így a szögleteknek egyre nagyobb jelentősége lett, Nikolov a sarokzászlótól tekerte kapura a labdát, Szappanos kapus ütötte ki. Aztán a túloldalról Nikolov már Stopirát kereste, a védő a kapu fölé fejelt. A 67. percben aztán ült a kövesdi kontra. Koszta kapott remek labdát Molnártól, a támadó pedig 7 méterről elgurította Kovácsik lába alatt, 1-0. Válaszként Nikolov 25 méteres lövése alig kerülte el a keresztlécet. A 75. percben Juhász csatárnak állt be, első labdaérintéséből a kapu mellé bólintott. Berecz 18 méteres löketét Szappanos fogta a hajrában.Tompa volt a Vidi a kapu előtt, hiába volt végig a fehérváriaknál a labda, a Mezőköved megérdemelten tartotta otthon a pontokat.

Jegyzőkönyv Mezőkövesd Zsóry FC–Mol Vidi FC 1-0 (0-0) Mezőkövesd, 1300 néző. Vezette: Solymosi Mezőkövesd: Szappanos – Farkas D., Pillár, Szalai, Silye – Molnár G., Szeles, Vadnai, Cseri (Mevongou, 82.)– Koszta (Drazic, 86.), Vajda S. (Tóth B., 89.) Vezetőedző: Kuttor Attila. Mol Vidi FC: Kovácsik – Hangya (Berecz, 71.), Fiola, Vinícius, Stopira – Nego, Nikolov (Juhász, 75.), A. Hadzic, Kovács (E. Hadzic, 86.) – Scsepovics, Hodzic. Vezetőedző: Marko Nikolics. Gól: Koszta (67.) Sárga lap: Fiola (76.), Szappanos (90.)

Vezető képünk a szeptemberi Mezőkövesd – Vidi meccsen készült.