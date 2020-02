Nem sikerült a pesti pontszerzés

A vízilabda OB I/B 13. fordulójában a második negyedben döntötte el a komoly kérdéseket a Honvéd a Fehérvár Vízilabda SE ellen.

Budapesti Honvéd SE– Fehérvár Vízilabda SE 17-12 (5-3, 4-0, 5-7, 3-2)

Tüzér utcai uszoda, vezette: Horváth József, Biró Viktor.

Honvéd: Tímár Kevi 1, Kubicza 1, Tóth Gy. 2, Ádám 3, Ábrahám, Molnár G. 5. Cserék: Farkas D. (kapus), Tapasztó 3, Fekete, Stevik 1, Botzheim 1, Víg.

Vezetőedző: Boros László.

FVSE: Nagy D. Nagy M. 1, Hajek, Pongrácz 1, Albert 5, Almási 3, Varga M. 1. Cserék: Pászti 1, Sóvári, Mihályi, Tóth M.

Edző: Gyöngyösi János.

Huszáros rajtot vett az FVSE a Honvéd elleni mérkőzésen, Albert Barnabás és Almási Patrick góljaival két perc után kétgólos fehérvári előnyt mutatott az eredményjelző, 0-2. Gyorsan megrázták magukat a vendéglátók, három gyors góllal válaszoltak, 3-2. A második nyolc percben Molnár Gergely és Tapasztó Szilviusz vezetésével még inkább elléptek a hazaiak, majd Kevi Bendegúz büntetőjével állt be a 9-3-as félidei eredmény. A nagyszünet után a fehérváriakon volt a sor, hogy bizonyítsanak, és nem is fukarkodtak gólokkal: Albert három, Almási kettő találata mellett Pongrácz Flórián és Nagy Máté egy-egy gólt szerzett, ám ezzel a hét bombával is csak kettővel sikerült csökkenteni a különbséget, 14-10. A négygólos differencia a záró negyed során végül ötre hízott, így maradt a tabella 8. helyén az FVSE.