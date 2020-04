Nem érez pánikot a futballista

A Mol Fehérvár FC középpályása, Georgi Milanov egy bolgár rádiónak nyilatkozott a magyarországi sportolókat érintő koronavírus-helyzetről.

Március 14-én rendezték az utolsó bajnoki mérkőzéseket a labdarúgó OTP Bank Liga NB I-ben, majd azt követően az edzéseket is felfüggesztették. Milanov és társai azóta várják, hogy újrainduljon a futballélet.

– Vagy itthon edzek vagy egy közeli parkban. Minden vasárnap kapom az edzésprogramot, amelyet követnünk kell. Arról nincs információm, mikor folytatódik a bajnokság. Nehezen tudom megítélni, hogy van-e pánikhelyzet Magyarországon. Én mindenesetre nem érzem, hogy lenne. Budapest utcái eléggé kiürültek, magam is csak ritkán mozdulok ki. Lesz itt futball, de most valóban mindenkinek az egészsége megőrzésével, a szeretteivel kell törődnie – fogalmazott az idei szezonban 27 mérkőzésen három gólt jegyző játékos.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros néhány nyugat-európai klubhoz hasonlóan kiscsoportokban megkezdte a közös edzéseket, míg a Vidinél továbbra is önállóan készülnek a sportolók. A bajnokság befejezésével kapcsolatban viszont ellentétesek az előjelek a magyar, illetve az európai fronton: míg Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a nemzeti bajnokságokat be kell fejezni – akár zárt kapuk mögött is – idén nyáron, addig Róka Géza, az MLSZ NB I-es bizottságának elnöke úgy fogalmazott, csoda lenne, ha be tudnák fejezni akár csak az első osztály küzdelmeit június végéig.