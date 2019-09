Nem botlott a címvédő

A jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján fölényes győzelmet aratott Fehérváron a Ferencváros.

A 2018/2019-es szezon négy Titánok–Fradi meccse közül kettő is joggal pályázhatott volna az „Idény mérkőzése” díjára, amivel a két együttes párharca a bajnokság egyik legparázsabb küzdelmévé lépett elő. November 26-án Pesterzsébeten 7-7-es(!) rendes játékidős eredmény után végül a Ferencvárosnak sikerült büntetők után győzedelmeskedni. Ezt egy „kevésbé” szoros, fehérvári 1-6 követett, amire január 6-án adott csattanós választ a kék-fehér alakulat: 5-1-es győzelmet arattak a fővárosban. Így érkeztünk el a péntek esti mérkőzéshez, ahol egy bombaformában játszó, Vasast 6-1-re elintéző bajnoki címvédő érkezett a három mérkőzésen egy győzelmet begyűjtő Titánok otthonába.

„Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok!” – zúgott a vendég szektorból a kezdő korongbedobást követően, ám az első harmadban csak a mezek színe jelentett különbséget, az első húsz perc kiegyenlített játékot hozott. Eseménytelen mezőnyjáték után a 7. percben Floyd Fitzgerald próbálta áttuszkolni a pakkot Gyenes Dávid alatt egy kipattanót követően, de nem járt sikerrel. A növekvő vendég nyomás Nagy Gergő kiállításával ért véget, a két perc során pedig szép számmal érkeztek hazai lehetőségek, Colin Campbell lövése nem sokkal ment el a bal kapuvas mellett. Felpörögtek az események, itt és ott is akadtak helyzetek. Hat perc volt hátra a harmadból, amikor újabb fehérvári előnynek lehettek szemtanúi a csarnokba kilátogatók.

A helyzetek kialakításával itt sem volt komolyabb probléma, Császár Hunor a kapu előteréből, míg Kiss Roland és Péter Andor a kék vonalról veszélyeztetett – ám hiába a jól megkonstruált formációk, nem sikerült begyötörni a zöld-fehérek kapujába a játékszert. Az előny lejártakor Almási Márk eresztett el egy laza csuklólövést, ám Arany Gergely ezt is hárította. Két perccel a játékrész vége előtt Vas Márkot látták szabálytalannak a játékvezetők, amely kiállítás bár hozott vendég helyzeteket, szervezetten védekezve kibekkelték a két percet a Titánok.

A második húsz perc is lendületesen indult, két és fél percnyi játék után Dézsi Bence lövését fogta Arany. A védés utáni bulit is sikerült elhozni, Imre Patrik viszont nem tudta lekezelni a pakkot, Tóth Gergő lecsapott rá, végigvezette a pályán, majd a rövid felsőbe emelve a semmiből megszerezte csapata számára a vezetést, 0-1. Szemmel láthatóan megjött a Fradi önbizalma a vezetés megszerzését követően, egyenlő létszámnál is fel tudtak állni Gyenes kapuja előtt. A mezőnyfölény végül a 38. percben hozott újabb ferencvárosi találatot – Tóth Adrián és Floyd Fitzgerald szép összjátéka során előbbi az alapvonal mögül passzolt utóbbihoz, aki egy villámgyors csuklómozdulattal lőtt a bal felsőbe, 0-2.

Mindössze négy perc telt el a záró felvonásból, amikor Pavuk Attila lőtt passzát Rasmus Kulmala vette át, majd Nagy Gergő elé tálalt, aki a kapu előtt teljesen üresen érkezve mattolta Gyenest, 0-3. Karmeniemi kiállítása sem ébresztette fel a fehérvári játékosokat, sőt, újabb vendég találat született: Fitzgerald pazar lövése talált utat a hazai kapuba, 0-4. A mérkőzés elúszott, a Titánok pedig összezuhantak, Kovács Alex után Nagy Ákos is a büntetőpadon végezte, ám utóbbi játékos csupán 27 másodpercet töltött ott: Fitzgerald ezúttal előkészített, Brett Switzer vágta be az ötödik Fradi-gólt, 0-5. A végső dudaszó pillanatáig újabb találat már nem született, ahogy a Ferencváros szurkolói énekelték, a győzelem a Ferencvárosé.

Kiss Dávid csapata számára vasárnap újabb nehéz mérkőzés következik, a Dunaújváros otthonába látogatnak.