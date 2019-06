Nem bírt egymással a két együttes

Fejér és Komárom-Esztergom Megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságainak aranyérmesei csaptak össze vasárnap az NB III-ba jutásért folytatott két mérkőzésből álló párharcban. Az első, Bicskén rendezett találkozón nem született találat.

Bicskei TC–Tatabányai SC 0-0

Bicske, 1200 néző

Vezette: Oláh Gábor (Bertalan, Kulcsár)

Bicskei TC: Zelizi – Sötét, Lak (Móri, 75.), Madarász, Nagy D. – Peinlich (Valentics, 58.), Solt, Molnár V., Rigó G. – Varga Z., Tornyai. Vezetőedző: Vukmir Dragan

Tatabányai SC: Balla – Árvai, Katona, Gaszner, Székely – Soltész, Kovács I., Klausz (Kovács D., 82.), Fodor (Víg, 90.), Solymos – Farkas V. (Kocsis G., 70). Vezetőedző: P. Nagy László

Igazi futballünnepre készült a Bicske, egyrészt mivel a vendéglátók emberemlékezet óta nem álltak ilyen közel ahhoz, hogy újfent labdarúgásunk harmadik vonalában szerepeljenek, másrészt a mindössze 22 kilométerre levő, akár szomszédvárnak is tekinthető, nagy múltú Tatabánya SC gárdáját fogadták. ­Mindenesetre nem indult rosszul bicskei részről a mérkőzés, ugyanis a 13. percben Peinlich Szilárd beadását Tornyai Tamás vágta a jobb alsó sarokba, ám a találatot Oláh Gábor játékvezető les címén érvénytelenítette. Ezt követően több ígéretes lehetőségük volt a kék-sárgáknak, előbb Sötét Dávid, majd Tornyai és Rigó Gábor is közel járt ahhoz, hogy bevegye Balla Olivér kapuját.

A szünet után már a Tatabánya is eljutott helyzetekig, az 56. percben Farkas Viktor 20 méteres bomba szabadrúgását ütötte bravúrral szögletre Zelizi Patrik. A 60. percben, egy szöglet után, pedig Solymos Zoltán az ötösről centikkel fejelt a bal kapufa mellé. A 91. percben Móri Tamás eldönthette volna a meccset, ziccerben 7 méterről passz helyett a lövést választotta, labdája az oldalhálóban kötött ki. A párosítás visszavágóját június 15-én, 17 órakor rendezik Tatabányán, a Grosics Gyula Stadionban.