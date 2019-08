Nagyágyúkkal a playoffért

Pénteken Wales felé veszi az irányt a Hydro Fehérvár AV19 jégkorong csapata. A Cardiff Devils ellen szombaton 19 órakor, vasárnap 18 órakor vívnak felkészülési mérkőzést a kiváló légiósokkal erősödött fehérváriak.

Az EBEL 2019/20-as szezonjára készülő felnőtt gladiátorokat az apróságok váltották a jégpályán. A „C” pálya palánkja mellett két kapus próbált egymás mellett ellavírozni a keskeny, pengekímélő gumicsíkon. A Hydro Fehérvár AV19 sok nagy csatát látott új hálóőre, a kanadai Michael Ouzas nem restellt szóba elegyedni tízévesforma „kollégájával”. A Linzből hat szezon után Fehérvárra költöző, víg kedélyű Ouzas nehéz feladat előtt áll: a liga talán legjobb kapusát, a távozó Car­ruthot kell pótolnia.

– Nagyon izgatott vagyok, várom már az új kihívást. Keményen dolgoztunk eddig. Azt látom, hogy a fehérvári emberek nagyon büszkék a csapatra, a klub pedig nagyon jól bánik a játékosaival. Az egyesület csapatként sokat tett ezidáig, hogy jól sikerüljön a szezon, figyelnek arra, hogy a munkamorállal se legyen baj. Most rajtunk a sor.

Sok szezont lehúzott az EBEL-ben, állta a sarat a fehérvári rohamokkal szemben is. Mi volt az, ami miatt elhagyta Linzet?

– Hat évet töltöttem Linzben, nyolc éve játszom az EBEL-ben. Emlékszem, Fehérváron mindig remek volt a hangulat, s miután Linzben egy kicsit más irányt vettek a történések, új lehetőség után kellett néznem. Székesfehérvár hamar opcióvá vált. Érdeklődtem, hogy mit is kell tudni a városról, a klubról, hallottam, hogy nagyon jól bánnak itt a játékosokkal, s mindezt tapasztalom is. Könnyű és jó döntésnek bizonyult, hogy ideszerződtem.

Milyen eddig a munka?

– Egy hét telt el, de már most úgy érzem, hogy sok munkát elvégeztünk. A kapusok és a mezőnyjátékosok is keményen dolgoznak a napi két edzés során.

Látja már, hogy milyen lesz a csapat?

– Nehéz még erről beszélni. Sokat tapasztalt játékosaink is vannak, s a magyar hokisok is remekül dolgoznak. De most napról-napra kell haladnunk. Kilenc hónapnyi hoki áll előttünk, nem szabad elsietni a dolgokat. Fontos, hogy minden nappal egyre jobbak legyünk, s hogy közösen dolgozzunk a sikerért.

Mit vár magától és a csapattól?

– Nagyon magasak az elvárásaim a csapattal szemben. Nem csupán a legjobbak között szerepelnénk, hanem a legjobbak szeretnénk lenni a ligában. Az egyik legkeményebben dol­gozó játékosnak tartom magam, s erre büszke is vagyok. A borzasztó kemény munkával szeretnék a csapat részévé válni – tekintett előre Mike Ouzas, aki könnyen lehet, hogy a kék-fehérek mezében lesz az EBEL legjobb kapusa.

Komoly harcost igazolt a Volán Scott Timmins személyében is. A kanadai csatár az előző két idényt a rivális Dornbirn Bulldogs-ban töltötte.

– Jól sikerült a váltás. Nagyon tetszik a lakás, ahol lakom, s nagyon jól bánnak velem a klubnál, minden szuper – mosolygott csillogó szemekkel a 29 esztendős center.

Mi volt a hívószó?

– Tavaly év végén meglátogattam Székesfehérváron Mike Carusót, aki jó barátom. Majd aztán Hannu Järvenpää-vel és Szélig Viktorral is jót beszélgettünk. Azonban nagyon nehéz volt meghozni a döntést, hogy elhagyom Dornbirnt. De úgy éreztem, itt az ideje a váltásnak, és eddig úgy tűnik, nem volt rossz döntés.

Néhány meccsen jégre korcsolyázott már a Volán ellen…

– Korábbi randevúink alkalmával is láttam, éreztem, hogy a Fehérvár egy rettentő keményen dolgozó, megalkuvást nem tűrő csapat. A szurkolók által fantasztikusan támogatott Volán ellen mindig nagyon nehéz volt játszani. Jót tett a csapatnak, hogy bejutott a playoff-ba az előző idényben. Jó volt látni, hogy mennyit fejlődtek a szezon során, így pozitívan tekintek a közös jövőbe.

24 mérkőzésen már túl van a világ legerősebb ligájában, az NHL-ben. A Florida Panthers mezében 2011-ben gólokat is lőtt. Még mindig tud meríteni abból az időszakból?

– Nagyon régen volt, de életem legszebb napjai voltak. Gyerekként mindenki arról álmodik, hogy a világ legerősebb ligájában játsszon. Nekem ez megadatott, pozitív energiával tölt el talán még most is.

Volt már játékos, aki Székesfehérvárról távozva az NHL-ben szerepelt, mint például Derek Ryan. Van visszaút?

– Reménykedem benne, de reálisan kell nézni a dolgokat: idén töltöm be a harmincat, az NHL-ben pedig javarészt 22-23 évesek játszanak.

Mi kell ahhoz, hogy kitűnjön a mezőnyből?

– Olyan centernek tartom magam, aki mind támadásban, mind védekezésben megállja a helyét. Jól hozom el a bulikat, de nem vagyok válogatós. Amilyen szerepet szán nekem Hannu, azt fogom eljátszani. Emberelőnyben és a hátrányos helyzetekben is szívesen vagyok a jégen. A lényeg, hogy segíteni tudjak a csapatnak.

Milyen lesz ez az együttes?

– Eddig nagyon jól néz ki. Meccseket ugyan még nem játszottunk, de úgy gondolom, hogy jó teljesítményre lesz képes a csapat. Ha arra a játékra tudunk alapozni, amit az elmúlt szezon végén láttunk a Volántól, akkor mindenképpen van esélyünk elérni a rájátszást.