Nagy csatában aratott diadallal zárta az évet a Csákvár

Az esztendő utolsó megmérettetésén hátrányból fordítva szoros győzelmet aratott az asztalitenisz-extraligában szereplő Aqvital Csákvári TC csapata.

A novemberben Szegeden kiélezett csatában alulmaradó, majd Mezőberényben sima vereséget szenvedő Aqvital Csákvári TC együttese alsóházi rangadón fogadta a Szuperinfó-Ceglédi VSE gárdáját, s joggal bízott a hazai sikerben a 2019-es esztendő utolsó csapatbajnoki összecsapásán. A párosok küzdelméből a vendégek jöttek ki jobban, Marsi Márton és Ócsai Máté 3-1-re győzte le a Hoffmann Tamás, Martinecz Gyula duót. Az egyéni viadalok során Varga Sándor 3-0-s vereséget szenvedett a korábbi felnőttválogatott Marsitól, majd jól sült el a frissítés csákvári oldalon, hiszen asztalhoz állhatott az idén mérkőzést még nem játszó Martinecz Gyula, aki szoros meccsen kerekedett felül az ifjúsági válogatott és a korosztályos ranglistán harmadik helyen álló Ócsain. Marsitól azonban kikapott Martinecz, míg Hoffmann Tamás Varga Csabát és Ócsait is simán verte (3-0, 3-0), és a csákvári Varga Sándor is legyőzte druszáját (3-0). 2-0-s hátrányból állt talpra a Fejér megyei csapat, s összesítésben 4-3-ra nyert a Csákvári TC.

– Megtartottuk az évzáró értékelőt, ahol megjelöltük az idény végére teljesítendő célt is. A szezon végén az 5–7. hely valamelyikét szeretnék megszerezni – adta hírül a csákvári csapat vezetője, Tóth Árpád. – Nagyon jónak értékeltük az őszi teljesítményt. Kiválóan játszottak a játékosok, még annak ellenére is, hogy volt két olyan meccs, amelyet akár a Csákvár is nyerhetett volna, a Szeged és a Komló elleni meccsünk alakulhatott volna másképp is. A tavasz első három meccse itthon lesz, január 11-én a Komló, majd a Mosonmagyaróvár és a Celldömölk látogat Csákvárra, ellenük nincs sok esélyünk.

Az Aqvital Csákvári TC az őszi kilenc mérkőzés során aratott három nyert és 6 vesztett meccsel 15 pontot gyűjtött, s jelen pillanatban biztos bennmaradó a legmagasabb osztályban, hiszen a 10 csapatos bajnokság hetedik helyén áll.