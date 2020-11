75 évesen is testi és lelki frissességnek örvend Seres Ferenc olimpiai bronzérmes birkózó

A november harmadikán hetvenötödik születésnapját ünneplő olimpiai bronzérmes korábbi birkózó a vírushelyzetben is lefoglalja magát pátkai otthonában. A Honvéd Szondi papírsúlyú világklasszisa tiszakécskei gyökereihez fordult vissza.

A járványhelyzet miatt csak telefonon beszélgetünk. Amikor először hívtam, a felesége azt mondta, nem tudja Önt adni, mivel az idős szomszéd bácsinak segít…

– Kilencvenhárom éves a szomszéd, segítek, segítünk neki. Ha kell, fát vágok, mondtam, szóljon, amikor kell, és megyek. Szüretelni is voltunk már nála. De fordítva is működik a dolog, ha nekem van valami gondom, segít a fia, ha tud. A jó szomszédra mindig szükség van!

Amikor leegyeztettük az interjút, délelőtti időpontot kért, mondván, akkor már túl van az állatok ellátásán…

– Én parasztgyerek vagyok. Tiszakécskén a szüleimnek volt tizenegy hold földjük. Két szép lovunk és háztáji állataink is voltak. Székesfehérváron lehúztam harminchárom évet. A Mancz utcában laktunk, majd miután a nejem és én nyugdíjba vonultunk, kiköltöztünk Pátkára. Akkor támadt az ötletünk, hogy tartsunk állatokat. Rendszeresen ugyanakkor látom el őket. Időm is van rájuk, szeretek is velük foglalkozni. Meg aztán jó néha egy kis kakaspörkölt! Majd tavasszal, amikor lehet bográcsozni!

A postagalambok is a gyökereket jelentik?

– Igen, már Tiszakécskén elkezdtem a galambászást. Van köztük olyan is, amelyik egy kenyérdarabért rászáll a kezemre. Nagyon aranyosak, szelídek. Nem versenyeztetek, ha véletlenül elmegyek Tiszakécskére, viszek néhányat, aztán utánam ők is hazaérnek.

Lassan húsz éve él Pátkán, nyilván tudják a falubeliek, hogy egy olimpiai bronzérmessel élnek egy faluban…

– Sokan tudják, és nem nagyképűségből mondom, szeretnek és tisztelnek. Reggelente be szoktam térni a közeli presszóba cappuccinót inni. Az ismerősök, haverok mindig azt mondják: „Feri bácsi, megtiszteltetés, ha az asztalunkhoz ül.” Befogadtak minket, ráadásul öt házzal arrébb lakik a kisebbik fiam, úgyhogy a két unoka is közel van. Fehérvár csak tíz perc. Be is szoktam menni néha a Szondiba, ahová a mai napig van belépőm. A fél életünket ott töltöttük az ikertestvéremmel, Imrével.

A testvére is remekül birkózott, nem hiába volt magyar bajnok is…

– A moszkvai olimpia után megjelentek rólam a riportok, majd miután a tesóm kiment az utcára, mindenki gratulált neki. Egy ideig magyarázkodott, hogy nem ő a Feri, de a végén már beletörődött, és fogadta a gratulációkat. De olyan is megesett, hogy mérlegelésnél átestem a súlycsoportomon fél kilóval, úgyhogy megkértem a tesómat szaunázzon egyet, hogy jól láthatóan folyjon róla a víz, aztán mérlegeljen be helyettem.

Mennyire kíséri figyelemmel a sportág történéseit?

– Persze, hogy figyelem! A Lőrincz gyerekeknek is nagyon szurkolok. Nagyon jó birkózók! De nemcsak a birkózás érdekel, nézem én a focit is! Minden sportágban szurkolok a magyaroknak. Nemhiába szeretem a sportot, több mint ötven évet töltöttem el benne!

Pályafutása csúcspontjának az 1980-as olimpiai bronzérmet tartja?

– Nem feltétlenül. A legnagyobb eredményem a moszkvai dobogó, de 1973-ban Teheránban a világbajnokságon is bronzérmes lettem, és voltam kétszer Európa-bajnokságon is harmadik.

Szokott álmodni a nagy sikerekkel?

– Hogyne! Éppen a múltkor meséltem a nejemnek, hogy marha nagyot küzdöttem a román Alexandruval, aki második lett Moszkvában. Van úgy, hogy jobban sikerül, mint ahogy az valójában történt. Megesett, hogy a moszkvai bajnokkal, Uskempirovval is összevertük egymást, úgy, ahogy a valóságban is. Nemrég hallottam a pátkai körzeti megbízott rendőrtől, hogy meghalt.

Remek testi, szellemi frissességnek örvend. Mivel tartja karban magát?

– Nem tudok sokáig ülve maradni, ha befejezzük a beszélgetést megyek is ki a kertbe összeszedni a faleveleket! Ha az ember akar, talál melót! Mondtam is a nejemnek, hogy ebben a vírushelyzetben panelben „összecsukva” keményebb lehet a helyzet. Kertes házban ezt jobban átvészeli az ember.

Mióta házasok?

– Ajjaj, utána kell számolnom! 48 éve. Decemberben lesz a házassági évfordulónk!