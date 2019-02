Megyei rivális ellen tudott győzni a Vidi II

SZÉKESFEHÉRVÁR Dunaszerdahelyi edzőtáborából hazatérve az NB III Közép csoportjának negyedik helyén álló Dunaújvárossal csapott össze a tavaszi rajtra készülő MOL Vidi FC II labdarúgócsapata.

MOL Vidi FC II–DPASE 1–0 (1-0)

Sóstó, felkészülési mérkőzés.

Vidi II: Hársfalvi – Ódor, Tamás O. Lencsés, Zeke – Tamás A., Tarnóczi, Takács, Pápai – Galacs, Horváth. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

A mérkőzés elején enyhe mezőnyfölényt tudott kialakítani a vendég együttes, az első negyed órában inkább dunaújvárosi lábakon pattogott a labda. Ahogy telt az idő, úgy vette fel a ritmust a Vidi II, ami fél óra elteltével az első gól megszerzésében csúcsosodott ki.

A 29. percben Galacs szabadult meg védőjétől, passzolt Horváth Bálinthoz, aki a kapufát súrolva a bal alsó sarokba helyezte a játékszert, 1-0. A fiatal csatár remek formában várhatja a bajnoki folytatást, a felkészülés során ugyanis ez már negyedik találata volt – előtte a Komárnó és a Bős ellen is eredményes tudott lenni.

Egygólos fehérvári előnyről indult tehát a második játékrész, amelynek elején szintén inkább a Vidi II dominanciáját hozta. A mérkőzés vége felé haladva tudott feljönni a Dunaújváros, ám ez annak is volt köszönhető, hogy a vendégek többször is cseréltek, míg a Vidi ugyanazzal a 11 játékossal fejezte be a találkozót, amelyikkel elkezdte.

Maradt tehát az 1-0-s hazai győzelem, így tovább folytatja jó sorozatát a felkészülési időszakban a Tímár-legénység. A folytatás szombaton 15.30-kor következik, amikor a Szekszárd érkezik Sóstóra.