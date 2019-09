Megint kitömte a Titánokat a DAB

A jégkorong Erste Liga 4. fordulójában a jó passzban levő Acélbikák és az eddig egy győzelmet számláló Fehérvári Titánok rangadóján a hazaiak ellentmondást nem tűrő győzelmet arattak.

Dunaújvárosi Acélbikák–Fehérvári Titánok 8-1 (2-0, 4-1, 2-0)

Dunaújváros, 800 néző

Vezette: Berger, Kókai, Kocsány, Korbuly

DAB: Hughson – Kovács B. Z. (2), Vuorijärvi (1), Azari 1 (2), Dansereau 1, Mazurek 3 (1) – Baker, Lendák (2), Silló (1), Somogyi B. 1 (1), Turcotte 2 (1) – Dósa, Hruby, Németh P., Subotic, Tamás I.– Raduly, Weninger, Gebei G., Gulácsi, Pinczés O. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak

Titánok: Szeles – Horváth M., Vas Márk, Campbell 1, Mihály Ákos, Péter A. (1) – Erdély B., Kiss R., Balogh B., Császár, Madácsi – Imre P., McCutcheon, Dézsi, Kovács Alex, Nagy Á. – Halasi, Almási, Buzás Vincze G. Vezetőedző: Kiss Dávid

Kiállítások: 8, ill. 12 perc

Kapura lövések: 40-23

Ebben az idényben másodszor állhatott a gólvonal elé Szeles Martin a vendégeknél, Gyenes Dávid Fehérváron, az EBEL-ben szereplő gárda kispadján várt bevetésre. Akárcsak pénteken, most is bátran kezdtek a Titánok, és a 10. perc közepéig partiban is voltak a listavezetővel, ám ekkor Erdély Botond elvétett egy korongot, David Mazurek pedig köszönte szépen, és éles szögből kilőtte a rövid sarkot, 1-0. A harmad hajrájához közeledve első emberelőnyéhez jutott a Fehérvár, meg is sorozták rendesen Garrett Hughson kapuját, de a kanadai állta a sarat, és nem tudták értékesíteni lehetőségeiket. Ellenben a túloldalon nem volt nehéz dolga a DAB-nak, mivel újfent egy elhagyott koronghoz jutott Hugo Turcotte, aki kapura lőtt, de ezt közelről nézték a Titánok játékosai, és a duplázást már beverte, 2-0.

A középső harmad kísértetiesen emlékeztetett az elsőre, a kék-fehérek ismételten sokat korcsolyázva próbálták feltörni az újvárosi reteszt, az első tíz percben nem kevés munkát okozva ezzel Hughsonnak. Majd jött a menetrend szerinti hazai találat, Azari Zsolt kapu elé belőtt korongjából volt Mazurek eredményes, 3-0. Aztán közeledve a játékrész végéhez egy kontrából újabb hazai gólnak örülhettek a DAB szurkolói, Azari passzából Keegan Dansereau lőtt középről nagy gólt, 4-0. Még nem volt vége a Titánok vesszőfutásának, a 36. percben előnyből, a kapu torkában kotorta be a pakkot Turcotte, 5-0. Azért a szünet előtt megszületett a Titánok szépítő találata is, előnyből, Colin Campbell révén, 5-1. Más kérdés, hogy még nem volt vége a gólparádénak, mert a 40. percben Somogyi Balázs egy szépen kijátszott akciót zárt góllal, 6-1. Majd a 47. percben Kovács Bronson Zoltán előrevágott korongja egyedül találta Azarit, aki kíméletlenül a keresztvas alá lőtt, 7-1. Az 52. percben pedig egy kipattanó korongból szerezte harmadik gólját Mazurek, 8-1.